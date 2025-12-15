Сообщается, что смартфон выйдет в конце 2027 года.

Apple готовит радикальный редизайн iPhone к 20-летию линейки. Юбилейная модель, которую, по данным аналитиков, назовут iPhone 20, может получить полностью безрамочный экран без вырезов.

Ради этого компания, уже подталкивает поставщиков дисплеев к серьёзной модернизации производств, а название iPhone 19, вероятно, вообще пропустят.

Юбилейный iPhone Apple планирует выпустить в третьем квартале 2027 года - ровно через 20 лет после выхода первого iPhone. По данным dealsite, компания рассчитывает реализовать так называемый all-screen-дизайн. Экран будет занимать всю переднюю панель без челки, вырезов и отверстий под камеру или датчики Face ID.

Видео дня

Также другая особенность дисплея - это изгиб по всем четырём сторонам. Такой четырёхсторонний изгиб потребует переноса схемы панели в зону рамки и заметного утончения слоя TFE (тонкоплёночной герметизации), который защищает экран от влаги.

Ещё более сложная часть - размещение фронтальной камеры, системы TrueDepth и всех датчиков Face ID под дисплеем. По слухам, Apple уже тестирует подэкранный Face ID на будущих моделях, включая линейку iPhone 18 и складной iPhone Fold. На первом этапе компания может оставить лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру, постепенно двигаясь к полностью скрытым датчикам.

Этой идеей уже заинтересовалась LG Display. Корейская компания, по данным инсайдеров, рассматривает инвестиции около 300 миллионов долларов для перестройки производственных линий под требования Apple.

Samsung, традиционно остающаяся главным поставщиком OLED-панелей для Apple, также вряд ли останется в стороне и, скорее всего, будет вынуждена вложиться в новые фабрики и технологии.

Ранее мы рассказывали, что Apple готовит секретную новинку с процессором от iPhone 17. Второе поколение Apple Studio Display получит частоту обновления 120 Гц, а чипсет А13 Bionic будет заменен на новейший А19.

Вас также могут заинтересовать новости: