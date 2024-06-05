еКак ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,15 мм. Пока рекорд за Galaxy S24 Ultra с 1.55 мм.

Надежный источник Ice Universe опубликовал рендеры еще не анонсированного iPhone 16 Pro Max. Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,15 мм – это рекорд среди всех смартфонов на рынке. Для сравнения, у нынешнего лидера Galaxy S24 Ultra этот показатель равен 1,5 мм.

"16 Pro Max выглядит практически настолько близко к идеалу, насколько это возможно – такими словами инсайдер сопроводил сравнительное фото моделей Pro Max текущего и следующего поколения.

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Разница в рамках вокруг экрана становится еще более наглядной при сравнении с iPhone 13 Pro Max:

Эта утечка совпадает с более ранними сообщениями о том, что Apple выпустит iPhone 16 Pro и Pro Max с дисплеями большего размера: 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Причем ширина рамки у экрана iPhone 16 Pro Max составит 1,15 мм, более скромному 16 Pro подарят рамки в 1,2 мм.

Сообщается, что, для того чтобы добиться желаемых размеров рамок, Apple использует технологию Border Reduction Structure (BRS), которая позволит компактнее и эффективнее размещать схемы под экраном. Учитывая новации и усилия для достижения новых габаритов, стоимость "прошек" может вырасти.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре. По слухам, Pro-модели получат существенные улучшения по части дисплея и камеры. Базовые модели предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку "Действие".

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