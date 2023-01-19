На первый взгляд, обычный смартфон. Однако, его можно разложить, а потом экран еще и раздвинуть, получив 10,1-дюймовую альтернативу планшету.

Китайский бренд Tecno представил свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V. По задумке компании, такое устройство призвано по-новому раскрыть возможности визуального восприятия в мобильных устройствах.

В отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами, смартфон Tecno способен не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшета, сообщает портал GSMArena.

Дисплей устройства, по заверению бренда, состоит из 11 слоев, что обеспечивает "чрезвычайную гибкость и долговечность". Корпус же смартфона изготовлен из титана "аэрокосмического класса", делая его очень прочным и лёгким, а внутри установлен надежный механизм раскрытия.

Когда такое устройство появится в продаже (и появится ли вообще), в Tecno пока не говорят. Представленный в ролике способ растягивания дисплея уже был реализован в концептуальных продуктах других брендов. Правда, на серийное производство никто пока не решился.

Tecno – новый игрок на рынке бюджетных смартфонов

Как УНИАН уже писал, ранее Tecno расширила ассортимент своих бюджетных смартфонов "народным любимцем" Spark 8C.

При цене в 120 долларов (~4400 грн) он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, "разогнанной" 6,6-дюймовой IPS-панелью и модулем NFC, который редко встретишь в бюджетниках.

А не так давно компания выпустила свой новый смартфон с оригинальным узором задней панели. Он вошел в линейку Pova и впервые в серии получил AMOLED-экран.

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