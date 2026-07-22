Циклон с юга принесет в Украину дожди: синоптик рассказал, где и когда польет

Сегодня утром Одессу уже затопило.

В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная погода без жары, но с периодическими дождями. В конце недели циклон с юга принесет осадки почти по всей Украине, местами – сильные. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на meteoprog.

По его прогнозу, 23 июля ночью на Левобережье Украины, а днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. Ветер будет 5–12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +9…+16 °С, днем +21…+26 °С, на крайнем юге до +28 °С.

В пятницу, 24 июля, ночью в Украине без существенных осадков. Днем в западных и северных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер 3–8 м/с. Ночью на западе температура опустится до +9…+14 °С, днём +19…+24 °С. В остальных регионах ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, а на крайнем юге местами до +30 °С.

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25 июля на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. Лишь в Крыму и Приазовье днем пройдут значительные дожди в сопровождении грозы. Температура ночью в западных и северо-западных областях ожидается в пределах +8…+13 °С, днем +22…+27 °С. В других регионах ночью +13...+18 °С, а днем температура поднимется до +25...+30 °С.

"В воскресенье, 26 июля, под влиянием циклона с юга в Украине пройдут дожди, местами сильные", – прогнозирует синоптик.

По его данным, только в западных областях существенных осадков не ожидается. Ветер так и останется 3–8 м/с. Температура ночью будет в пределах +13…+18 °С, а днем по всей стране +22…+27 °С.

Сегодня утром Одессу затопило. Утром в городе прошел сильный ливень. Ливень с сильным ветром привел к падению деревьев, улицы были мгновенно подтоплены.

В результате непогоды возникли проблемы с общественным транспортом, многие улицы оказались под водой. В частности, временно приостановлено движение на Французском бульваре.

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