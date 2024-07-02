В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

Корпорация Apple работает над новым типом подписки для своих устройств, которая будет предоставлять дополнительные функции искусственного интеллекта (ИИ) в рамках пакета Apple Intelligence. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Анонсированный на WWDC 2024 пакет Apple Intelligence предоставляет доступ к нейросетям и ИИ-функциям, которые построены на базе алгоритмов ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и т. п. На старте все они будут полностью бесплатным, но долгосрочный план Apple заключается в том, чтобы запустить подписку, схожую с iCloud+, за которую придется платит ежемесячно.

Предполагается, что с выходом iOS 18 пользователи iPhone и других "яблочных" девайсов получат самые базовые инструменты ИИ – для анализа и сортировки уведомлений, создания коротких информационных сводок в Safari, "Заметках" и "Почте", а также возможность генерации картинок и Genmoji. А вот более крутые ИИ-функции уже будут платными.

Видео дня

Стоимость подписки на условный Apple Intelligence Plus, а также сроки релиза и список нововведений будут известны позже. С большей долей вероятности подписку представят только в 2025 году.

В материале Bloomberg говорится, что в последние несколько лет продукция Apple не блещет нововведениями в плане железа. Компания все чаще придерживается безопасной философии, немного улучшая производительность и медленными темпами добавляя фишки вроде OLED-дисплеи в iPad Pro. Это сказывается на доходе: многие уже не "летят" за последними новинками компании в момент, когда они только вышли.

Но потом появился искусственный интеллект. В Apple уверены, что это может быть та область, которая вдохнет новую жизнь в девайсы компании и заодно поднимет доходы. Таким образом, фокус бизнеса Apple в ближайшие годы сместится от аппаратных фишек к программным: внедрение подписок и предоставление новых ИИ-функций только на последних моделях iPhone.

Как известно, искусственный интеллект Apple Intelligence появится в iOS 18 и других операционных системах от Apple. Однако для их работы потребуются новейшие модели iPhone 15 Pro. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабые, но очевидно, что компания лукавит.

К примеру, на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2020 года, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025-го, после чего Samsung тоже намерена ввести ИИ-подписку.

Вас также могут заинтересовать новости: