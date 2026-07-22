Безопасно ли запускать стиральную машину в грозу: эксперт назвал риски

Скачки напряжения особенно угрожают работающим приборам.

Иногда кажется, что во время грозы, когда на улицу не выйти, как раз можно запустить стирку. Однако, электроприборы лучше не использовать во время сильной грозы с молниями, которые бьют неподалеку, пишет журнал Better Homes & Gardens.

Эксперт по бытовой технике и энергосбережению Калеб Кавинесс рассказал, стоит ли стирать белье во время грозы и связанные с этим риски. А также, как защитить бытовую технику и обеспечить свою безопасность.

По его словам, не следует стирать белье во время грозы. Дело в том, что это увеличивает риск травм или повреждения бытовой техники, если поблизости ударит молния.

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Он считает, что прямой удар молнии маловероятен. Но удары поблизости могут вызвать скачки напряжения в проводке, водопроводных системах и подключенных устройствах по всему дому.

"Современные стиральные и сушильные машины – это, по сути, компьютеры, которые к тому же перекачивают большое количество воды. Удар молнии поблизости может вызвать мощный скачок напряжения в линиях электропередачи, что выведет из строя чувствительные электрические компоненты ваших приборов", – объяснилт Кавинесс.

Кроме того, Кавинесс отмечает, что молния всегда ищет путь к земле, и поскольку стиральные машины объединяют сантехнические, водопроводные и электрические компоненты в одном металлическом приборе, они могут создавать путь для электрического тока во время грозы. "Скачок напряжения может привести к расплавлению или искрению внутренних компонентов, что потенциально может вызвать пожар в проводке", – говорит он.

Как защитить бытовую технику во время грозы

Итак, как защитить стиральную и сушильную машины во время грозы? Кавинесс утверждает, что единственный способ гарантировать их защиту – это отключить их от сети.

Также можно приобрести сетевой фильтр для всего дома, который обеспечит более надежную защиту, чем простой сетевой фильтр. Хотя защита от скачков напряжения может помочь защитить вашу бытовую технику, она не устраняет риски для личной безопасности, связанные с использованием электроприборов, подключенных к водопроводу, во время грозы.

Кэвинесс советует домовладельцам убедиться, что все розетки защищены устройством защитного отключения. Хотя это не предотвратит скачок напряжения от молнии, он говорит, что розетки с защитой крайне важны для предотвращения поражения электрическим током.

Помимо стиральных и сушильной машин, во время грозы лучше избегать использования множества других сантехнических приборов, электроустройств и проводящих элементов в доме: душевых кабин и ванн, посудомоек, портативных компьютеров и прочего.

Нужно ли отключать технику от сети в грозу - больше советов

Напомним, что по мнению экспертов вероятность повреждения или даже полного уничтожения электрических и электронных устройств, оставленных подключенными во время грозы, крайне высока. Дело в том, что разряд молнии может вызвать очень высокие токи в проводке, которые негативно повлияют на технику. Поэтому лучшим способом защиты является полное отсоединение приборов от розетки.

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