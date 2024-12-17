И это при том, что ИИ-функции сейчас предоставляются бесплатно, но производители уже планируют перевести их на платную подписку.

Несмотря на активные попытки производителей смартфонов интегрировать ИИ-фишки в свои устройства, интерес пользователей к этим возможностям остается низким. Однако само наличие ИИ в телефоне для них важно, говорится в отчете SellCell.

Согласно исследованию, 73% пользователей iPhone и 87% владельцев Samsung Galaxy не видят пользы в ИИ-функциях Apple Intelligence и Galaxy AI. При этом больше половины из них такими функциями вообще не пользовались. Всего в опросе SellCell приняли участие более 2000 человек.

Наиболее востребованными у пользователей оказались простые инструменты для работы с текстом (72%), сводки уведомлений (54%) и приоритетные письма в "Почте" (44,5%). Популярностью также пользуются удаление объектов с фото (29,1%) и умные ответы в "Почте" и "Сообщениях" (20,9%).

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Чаще всего от опрошенных звучала фраза, что эти функции либо "не очень важны", либо "не добавляют никакой ценности" к их опыту использования смартфоном. К слову, пользователи iPhone проявили относительно более высокий интерес к нейросетям, чем аудитория Samsung: 47,6% "яблочных" юзеров считают ИИ важным фактором при выборе нового смартфона, в то время как у Samsung этот показатель ниже – 23,7%.

Результаты опроса подчеркивают, что, несмотря на развитие ИИ в мобильных устройствах, такие характеристики, как более продолжительное время работы батареи и улучшенные функции камеры остаются более приоритетными для людей.

Интересно, что Samsung "прокачивает" ИИ-функциями даже свои бюджетные смартфоны. В свою очередь Apple Intelligence доступен только на 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.

Пока что нейросетевые функции предоставляются бесплатно, но сообщается, что с 2026 года их сделают платным. Apple и Samsung планируют вести новую подписку на расширенные функции ИИ. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

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