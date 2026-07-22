У картофеля около сотни названий: откуда взялись бараболя, бульба и крумпли, – преподаватель

Она также рассказала о разнице между помидором и томатом и о происхождении болгарского перца.

Картофель попадал на территорию Украины разными путями, поэтому имеет очень много названий. Об этом в комментарии УНИАН рассказала преподаватель украинского языка Дина Мущенко, отвечая на вопрос о названиях некоторых овощей.

Так, что касается того, сколько вообще существует украинских названий картофеля – картофель, бараболя, крумпли, мандибурка, – эксперт отметила, что точное количество названий картофеля установить сложно.

Мущенко добавила, что на сайте "Интерактивная карта диалектов" насчитывается 46 названий, в то же время в работе Юрия Кобова "Словарь украинских научных и народных названий сосудистых растений" (2004 г.) зафиксировано около сотни.

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"Такое разнообразие обусловлено тем, что картофель (бульба, бараболя, бандурка, репа) попадал на территорию Украины разными путями: через Польшу, Австро-Венгрию, Российскую империю. Поскольку в то время не существовало быстрых способов распространения информации, благодаря которым можно было бы закрепить одно название, люди заимствовали слова из других языков и упрощали их до удобной для произношения формы или называли по сходству с уже известными им овощами", – пояснила преподаватель.

Происхождение различных названий картофеля

Она подчеркнула, что этимология каждого слова – это отдельная история культурных контактов, и привела несколько примеров:

- картофель (вариантные названия – картошка, картопа, картох, картоха, картохли) имеет происхождение от немецкого Kartoffel, – это нормативное слово, которое попало к нам из немецкого через польский язык. Само же немецкое название происходит от итальянского tartufo ("трюфель"), поскольку итальянцы сравнивали клубни картофеля с грибами трюфелями, растущими в земле;

- бульба (диалектизм, вариантные названия – бульбица, бульбан, бульбах, больба и другие) происходит от латинского bulbus и предположительно заимствовано из польского языка, в который пришло из латыни. Означает "луковица", "клубень", поскольку картофель – это и есть подземный клубень. Название прижилось на Полесье и Галиции;

- бараболя (диал., вариантные названия – барабуля, барабона, бараболька, буля и др.) происходит от нем. Brandenburg – названия немецкой земли Бранденбург, откуда картофель распространился на Центральную и Восточную Европу;

- мандебурка (диал., вариантные названия – мандибурка, бурка, буришка) имеет происхождение от нем. Magdeburg. Название связано с немецким городом Магдебург. Считается, что именно оттуда привозили определенный сорт картофеля. Это слово бытует на Ивано-Франковщине;

- репа (вариантное название – рєпа) – это исконное название и древнейший способ номинации: люди просто перенесли название привычного корнеплода (репы), который употребляли до появления картофеля, на новый овощ, также растущий в земле;

- крумпли (вариантные названия – кромпли, кумперы, грумпли, ґруля) происходит от нем. Grundbirne и означает "земляная груша". Это заимствование из немецкого через венгерский (krumpli) и словацкий (krumpla) языки. Распространено на Закарпатье.

Мущенко подчеркнула, что для украинского народа картофель – это "второй хлеб". Это обусловило глубокое эмоциональное отношение к овощу: его тщательно обрабатывали, придумывали десятки способов приготовления (от оладушек до вареников с картофельной начинкой). Так, бараболя стала неотъемлемой частью нашей кулинарной традиции.

"Разнообразие названий картофеля – доказательство того, как украинский язык обогащался, творчески усваивая новые реалии жизни через призму собственного опыта и контактов с соседями", – сказала она.

Помидор или томат

Преподаватель рассказала, что слово "помидор" происходит из итальянского языка: "pomo d'oro", что буквально переводится как "золотое яблоко".

"Когда первые желтые сорта томатов попали в Италию, они поразили местных жителей своим видом, поэтому их окрестили "золотыми яблоками". Впоследствии это название закрепилось в других языках, в том числе и в украинском", – рассказала Мущенко.

В то же время слово "томат" происходит от ацтекского "tomati" (название растения на языке науатль), которое попало в Европу через испанский язык.

"Именно поэтому в английском, испанском и многих других языках за основу взято "томат" (tomato), а в украинском – итальянское "помидор" (pomodoro)", – пояснила преподаватель.

Она добавила, что толковый словарь СУМ-11 фиксирует, что "томат" и "помидор" в значении самого растения и его плода являются синонимами. То есть с точки зрения литературной нормы растение на огороде можно называть как "помидором", так и "томатом".

"Словарь также приводит второе значение слова "томат" – соус, паста из помидоров (то есть продукты переработки), тогда как "помидор" в этом случае употреблять не принято", – отметила эксперт.

В агрономии и ботанике слово "томат" используется при описании культуры или сортов (например, селекция томатов, агротехника выращивания томатов), а помидорами называют плоды.

"Использование слова "томат" вместо "помидор" не считается лексической ошибкой, но словосочетание "помидорная паста" вместо "томатная паста" является стилистически неуместным, поскольку противоречит устоявшейся терминологической практике", – сказала Мущенко.

Кроме того, что касается того, почему на западе Украины говорят "парадичка" (во множественном числе – "парадички"), она отметила, что это слово является диалектизмом, распространенным в Закарпатье. Это слово попало в региональные говоры благодаря тесным культурным и языковым контактам с соседями:

- в Венгрии – paradicsom

- в Словакии – paradajka

- в Сербии – парадајз

- в Словении – paradižnik

"В основе этих названий лежит слово paradise (рай), поскольку в свое время эти яркие, вкусные плоды считали "райскими яблоками". Поэтому "парадичка" – это местная адаптация европейского термина, подчеркивающая культурное родство региона с Центральной Европой", – пояснила преподаватель.

Болгарский перец

Кроме того, на вопрос о том, откуда взялось название "болгарский перец" и правда ли, что сладкий перец и острый чили – это на самом деле одно растение, Мущенко рассказала, что хотя родиной перца является Америка (откуда он попал в Европу в XV веке), именно болгарские селекционеры в свое время внесли значительный вклад в развитие и популяризацию сладких мясистых сортов.

"В период активных поставок овощей из Болгарии в страны СССР это название стало общеупотребительным для различения сладких и острых сортов", – сказала она.

Так, сладкий перец и острый перец чили относятся к одному биологическому виду – Capsicum annuum (стручковый перец обыкновенный). Разница между ними заключается лишь в сорте и содержании алкалоида капсаицина, который и отвечает за жгучесть.

В "болгарском" перце в процессе селекции содержание этого вещества было сведено к минимуму, поэтому мы ощущаем лишь сладость и мясистость плода.

"На украинском языке перец можно называть сладким или овощным, стручковым перцем (биологическое название), паприкой (хотя это синоним, в основном используемый, когда речь идет о высушенном и молотом перце – специи)", – отметила преподаватель.

В то же время слово "поприга" (перец) – диалектное и распространено в Закарпатье. Скорее всего, оно происходит от венгерского paprika, но трансформировалось под влиянием местных фонетических особенностей.

У одних овощей есть десятки народных названий, а у других – только одно

Говоря о том, почему одни овощи имеют много вариантов названий, а другие – нет, Мущенко отметила, что у этого вопроса нет единого объяснения. Его следует рассматривать на стыке истории, географии, лингвистики, диалектологии, кулинарии, психологии и т. д.

Так, например, названия овощей, которые растут на нашей земле с давних времен (капуста, свекла, лук и т. д.), имеют лишь по несколько диалектных вариантов. Зато картофель, который появился во второй половине XVIII века и распространился через разные страны, имеет около 100 вариантов названий.

"Также на словообразование влияют географическая изоляция и специфика местных диалектов. Не стоит забывать и о народном творчестве, которое очень любит сравнения, метафоры и т. д.", – сказала эксперт.

Как правильно называть ягоды на украинском языке

Как сообщал УНИАН, ранее учительница украинского языка Татьяна Шкарлута рассказала об употреблении названий некоторых летних ягод. В частности, она отметила, что черника и яфина – это одна и та же ягода, но "яфина" является диалектным названием, распространенным на Гуцульщине, в Закарпатье, Бойковщине и в части Полесья.

А вот лохина – это другой вид ягоды: она крупнее, имеет светлую мякоть и почти не окрашивает руки. Под влиянием русского языка её часто называют голубикой, однако нормативным украинским названием является именно лохина.

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