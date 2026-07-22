Почему кошки сидят у двери, но не выходят из дома: перечислены 5 причин

Хотя единого объяснения, которое подходило бы для всех кошек, не существует, выдвигается несколько теорий относительно этого поведения.

Вы знаете, как это бывает: кот устраивается у дверного проема, часто в неудобном месте, и неподвижно смотрит на закрытую дверь. Хотя единого объяснения, которое подходило бы для всех кошек, не существует, предлагается несколько теорий относительно этого поведения – от вполне обыденных до тех, которые вызывают определенное беспокойство, пишет Catster.

Издание сообщило, что "сидение у двери" – это одна из тех странных маленьких привычек, с которыми рано или поздно сталкивается почти каждый владелец кошки.

Поэтому приводится несколько теорий, почему кошки сидят у двери:

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1. Оставляют себе возможность выбора

В статье отмечается, что наиболее очевидное объяснение заключается в том, что кошка хочет пройти через дверь.

"Кошки не могут самостоятельно открывать двери, поэтому они ждут, пока это сделает человек", – отмечает издание.

Однако это объяснение теряет убедительность, когда мы открываем дверь, а наши кошки лишь бездумно смотрят на проем или разворачиваются и вообще уходят.

Издание предполагает, что иногда желание пройти через дверь является настоящим, а иногда речь идет просто о такой возможности, даже если она остается неиспользованной.

2. Любопытство к неизвестному

Отмечается, что кошки сохраняют сильный хищнический инстинкт даже после многих поколений одомашнивания, и этот инстинкт сопровождается повышенной потребностью следить за окружающей средой.

"Сидя у двери, кот имеет доступ к звукам, запахам и движениям, даже если он не видит, что происходит снаружи. Для животного, которое по своей природе настроено отслеживать всё, что происходит рядом, территория, не находящаяся под наблюдением, является неприемлемой", – объясняет издание.

3. Гормоны

Для нестерилизованных кошек инстинктивное стремление к размножению является чрезвычайно сильной движущей силой. Известно, что кошки в период течки убегают даже из, казалось бы, надежно защищенных вольеров, а некастрированные коты готовы пойти на все, чтобы добраться до готовой к спариванию самки.

"Кот, который настойчиво сидит у двери, особенно если это сопровождается голосовыми проявлениями, может просто реагировать на биологический инстинкт, не имеющий ничего общего с тем, что происходит внутри дома", – предполагается в публикации.

4. Связь между человеком и животным

Издание отметило, что кошки часто привязываются к отдельным членам семьи, и эта связь часто проявляется через подобные поведенческие проявления. Кошка, которая спокойно ждет у двери, может действительно ожидать возвращения конкретного человека, особенно если этот человек кормит ее, играет с ней или проводит с ней больше всего времени.

5. Страх или тревога

Некоторые кошки устраиваются у выхода, поскольку чувствуют себя в опасности в других частях дома и хотят иметь свободный путь для бегства от мнимой угрозы. Другие могут страдать от тревоги разлуки и с определенным беспокойством ждут возвращения хозяина.

Как помочь тревожной кошке

Издание отметило, что если сидение у двери связано с тревогой, а не с простой любопытностью или привычкой, первым шагом является выяснение причины.

"Обращая внимание на то, когда возникает такое поведение, кто или что находится рядом, а также что ему предшествует или следует за ним, можно выявить определенную закономерность. После этого часто помогает устранение фактора стресса или корректировка распорядка дня с учётом этого фактора", – поясняется в публикации.

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