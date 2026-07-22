Жара возвращается в Украину: синоптик Диденко назвала сроки

Свежая погода продлится ещё недолго.

Прохладная погода в Украине продлится ещё недолго. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По её данным, умеренная температура продержится ещё буквально несколько дней, а уже со следующей недели столбики термометров начнут ползти вверх.

"Кому холодно, нужно немного подождать – со следующей недели в Украине повсеместно будет жарко", – сообщила эксперт по погоде.

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Жара в Европе усиливается – что известно

В ближайшие дни юго-запад Европы накроет мощная волна жары из-за антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. Как ожидается, самые экстремальные температуры будут в Испании, где воздух местами прогреется до +45…+47 °C, что близко к историческим рекордам. Во многих районах даже ночью температура не опустится ниже +25 °C.

Жара охватит также Португалию, где прогнозируют +34…+40 °C, хотя в конце недели станет несколько прохладнее. В южной Франции в четверг ожидается до +37…+39 °C.

Синоптики предупреждают, что сочетание сильной жары, сухого воздуха и ветра резко повысит опасность лесных пожаров на Пиренейском полуострове. По предварительным прогнозам, в конце июля аномальная жара может распространиться на другие районы Западной и Центральной Европы.

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