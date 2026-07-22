'Передаю армию в состоянии наступления': первое заявление Сырского после увольнения

Уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления.
В заявлении, обнародованном утром 22 июля, он отметил, что видел войну "с ее первого дня в 2014 году, жил фронтом" и знает цену каждого освобожденного километра украинской земли.
"В феврале-марте 2022 года мне выпала честь командовать обороной Киева, и благодаря нашим совместным усилиям столица выстояла. Той же весной была снята угроза полной осады Харькова", – пишет Сырский.
Затем, напомнил он, "было наступление в Харьковской области, когда за считанные недели мы освободили Балаклею, Изюм и Купянск". Впоследствии, по его словам, в Донецкой области была уничтожена самая боеспособная часть российской армии – ЧВК "Вагнер".
"Я принял командование армией в феврале 2024 года в очень сложное время. Продолжалась оборона Авдеевки. Наши подразделения находились в полуокружении. Одним из первых моих приказов на этой должности был приказ организованно выйти из города. Это было трудное решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей", – подчеркнул экс-главком.
А дальше, как говорится в заявлении, "наступил год, который изменил ход этой войны":
"Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию – впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника".
Сырский подчеркнул, что никогда не ставил целью оккупировать чужую землю. Цель заключалась в том, чтобы "сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена". По его словам, все это было выполнено.
"Мы меняли армию не только на поле боя, но и в ее основе. Мы первыми в мире создали отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня заставляет врага почувствовать, что у него нет безопасных тылов. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что ещё недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым", – написал бывший главнокомандующий.
Он напомнил о закрытии Черноморского порта в Новороссийске, системном уничтожении "теневого флота" врага, переводе армии на корпусную структуру, появлении в штабах боевых офицеров. По его словам, появилось правило, что "путь к руководящим должностям лежит через фронт".
"Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта", – подчеркнул экс-главком.
О части операций, которые были реализованы за эти годы, отметил Сырский, он не имеет права говорить и сегодня:
"Об этом расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил".
Также он рассказал, в каком состоянии передает поле боя.
"В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Для этого есть все необходимое", – сообщил бывший главнокомандующий.
Он выразил благодарность "каждому солдату, сержанту и офицеру", с которыми прошел эти годы, а также семьям погибших.
"Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа – война. Должности меняются, а этот принцип – нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до Победы", – заверил Сырский.
Он добавил, что "наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же упорно, как это делает украинская армия".
В Украине новый главнокомандующий
Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кроме того, он поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины. По словам Зеленского, с Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым уже обсуждены дальнейшие форматы службы и передача дел.