'Передаю армию в состоянии наступления': первое заявление Сырского после увольнения

Сырский напомнил, что под его командованием было освобождено 700 квадратных километров украинской территории.

Уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления.

В заявлении, обнародованном утром 22 июля, он отметил, что видел войну "с ее первого дня в 2014 году, жил фронтом" и знает цену каждого освобожденного километра украинской земли.

"В феврале-марте 2022 года мне выпала честь командовать обороной Киева, и благодаря нашим совместным усилиям столица выстояла. Той же весной была снята угроза полной осады Харькова", – пишет Сырский.

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Затем, напомнил он, "было наступление в Харьковской области, когда за считанные недели мы освободили Балаклею, Изюм и Купянск". Впоследствии, по его словам, в Донецкой области была уничтожена самая боеспособная часть российской армии – ЧВК "Вагнер".

"Я принял командование армией в феврале 2024 года в очень сложное время. Продолжалась оборона Авдеевки. Наши подразделения находились в полуокружении. Одним из первых моих приказов на этой должности был приказ организованно выйти из города. Это было трудное решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей", – подчеркнул экс-главком.

А дальше, как говорится в заявлении, "наступил год, который изменил ход этой войны":

"Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию – впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника".

Сырский подчеркнул, что никогда не ставил целью оккупировать чужую землю. Цель заключалась в том, чтобы "сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена". По его словам, все это было выполнено.

"Мы меняли армию не только на поле боя, но и в ее основе. Мы первыми в мире создали отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня заставляет врага почувствовать, что у него нет безопасных тылов. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что ещё недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым", – написал бывший главнокомандующий.

Он напомнил о закрытии Черноморского порта в Новороссийске, системном уничтожении "теневого флота" врага, переводе армии на корпусную структуру, появлении в штабах боевых офицеров. По его словам, появилось правило, что "путь к руководящим должностям лежит через фронт".

"Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта", – подчеркнул экс-главком.

О части операций, которые были реализованы за эти годы, отметил Сырский, он не имеет права говорить и сегодня:

"Об этом расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил".

Также он рассказал, в каком состоянии передает поле боя.

"В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Для этого есть все необходимое", – сообщил бывший главнокомандующий.

Он выразил благодарность "каждому солдату, сержанту и офицеру", с которыми прошел эти годы, а также семьям погибших.

"Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа – война. Должности меняются, а этот принцип – нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до Победы", – заверил Сырский.

Он добавил, что "наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же упорно, как это делает украинская армия".

В Украине новый главнокомандующий

Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Кроме того, он поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины. По словам Зеленского, с Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым уже обсуждены дальнейшие форматы службы и передача дел.

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