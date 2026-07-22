В Германии подтвердили использование САУ RCH 155 в Украине: действительно ли это так

По словам экспертов, уже появилось немало намеков именно на боевое применение этой САУ.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил использование 155-мм САУ RCH 155 в Украине. Это первое подобное публичное заявление после нескольких месяцев отсутствия информации. Об этом сообщает hartpunkt.

"Прямо там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, стояла, кажется, два года назад, первая колесная гаубица, поставленная в Украину. Колесная гаубица очень хорошо воспринята в Украине благодаря своим возможностям", - заверил министр.

В то же время в Defense Express подчеркнули, что такое заявление оставляет некоторую неоднозначность относительно факта использования RCH 155 украинскими военными на поле боя. По словам экспертов, речь идет о первой формально переданной системе в начале 2025 года и впечатлениях от неё.

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"С другой стороны, уже появилось немало намеков именно на боевое применение этой САУ. Например, в мае 2026 года на выставке вооружений CANSEC 2026 компания GDLS-Canada представила САУ GRIZZLY LAV SPH как оснащенную "проверенным в бою" артиллерийским модулем AGM. Именно он используется на RCH 155", - напомнили аналитики.

Кроме того, издание рассказало о заявлении советника компании KNDS Germany Николаса Драммонда, который в начале июля 2026 года сказал, что Boxer RCH 155 можно считать "проверенной в бою". Он не привёл подробностей, однако, учитывая список операторов, скорее всего, речь шла именно об Украине.

Впоследствии он подчеркнул, что система поражает цели на расстоянии 40 км, используя стандартные 155-мм боеприпасы. По словам Драммонда, две машины могут произвести 16 выстрелов за 60 секунд и покинуть позицию до того, как ответит противник. Однако, по словам экспертов, непонятно, действительно ли был такой случай или это только маркетинговый ход.

"Учитывая все это, можно предположить, что RCH 155 уже используются в Украине. Это очень хорошие новости, ведь первый контракт на эти САУ подписали еще в 2022 году. В августе 2025 года стало известно, что тогда решались проблемы с "Кропивой", поэтому для поставки требовалось еще несколько месяцев. Однако после этого новой информации не поступало", - подытожили в материале.

Другие новости об оружии

Ранее советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина тестирует новые средства РЭБ против реактивных "Шахедов". По его словам, такие дроны - это действительно вызов для нашей ПВО.

"Я знаю, как и чем враг ответит на наше РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", - сказал Бескрестнов.

Также сообщалось, что французская лицензия может принести Украине гораздо больше, чем ракеты Aster. По словам аналитиков, это можно объяснить тем, что некоторые из этих видов оружия являются основой для других средств, которые сейчас находятся в разработке, например, Thundart - аналога HIMARS, который бьет на 150 км.

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