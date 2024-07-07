Тем же путем пойдет и Apple, которая собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

Корпорация Samsung сообщила, что ее устройства Samsung Galaxy, получившие немало функций искусственного интеллекта, смогут использовать их бесплатно до 2026 года. После состоится переход на платную модель, то есть, за Galaxy AI придется платить, пишет SamMobile.

Станут ли платными все функции или только какая-то их часть – пока не ясно. Сообщается, что Samsung с самого начала думала о монетизации Galaxy AI, поскольку большая часть ИИ-вычислений происходит на серверах компании. А они стоят денег.

Поэтому пользователям придется платить, если они хотят пользоваться всеми ИИ-фичами в полном объеме. И это вполне стандартная практика. Другие авторы ИИ, такие как Open AI и Google, тоже сначала запускали бесплатные версии своих сервисов, а затем предлагали премиум-предложения.

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К слову, тем же путем пойдет и компания Apple. Предполагается, что с выходом iOS 18 пользователи iPhone и других "яблочных" девайсов получат самые базовые инструменты ИИ, а более крутые ИИ-функции потребуют платной подписки.

В отличие от Apple, Samsung не стала затягивать с реализацией ИИ-функций, а также добавила их не только в новые Galaxy S24, но и в флагманы прошлых лет. Смартфон с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке снимков или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

Ранее был составлен список из почти 50 моделей Samsung Galaxy, которые больше не будут обновляться и, соответственно, не получат новых ИИ-функций. Если среди них есть ваш девайс, скорее всего, пришло время задуматься об апгрейде.

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Напомним, 10 июля Samsung проведет большую презентацию, на которой покажут новые складные смартфоны, наушники и долгожданное смарт-кольцо Galaxy Ring. По слухам, некоторые его фитнес-функции тоже будут доступны по подписке.

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