Без Орбана легче не стало: теперь страны ЕС открыто тормозят санкции против РФ, - Politico

Правительства государств-членов ослабили или исключили ряд ключевых мер из пакета, чтобы защитить свои интересы.

После ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии страны Европейского Союза столкнулись с новыми трудностями при согласовании санкций против России. Если раньше главным препятствием для принятия новых ограничений был Будапешт, то теперь отдельные государства вынуждены открыто отстаивать собственные экономические интересы. Об этом говорится в материале Politico.

По данным журналистов, послы стран ЕС в среду вновь попытаются согласовать очередной пакет санкций против России – первый после ухода Орбана с поста. Как отмечается, это произойдет после того, как правительства государств-членов ослабили или исключили ряд ключевых мер, чтобы защитить собственные интересы в энергетике, рыбоперерабатывающей отрасли, банковском секторе и судоходстве.

В издании подчеркнули: Орбан на протяжении многих лет часто угрожал заблокировать санкции против РФ и таким образом он фактически давал другим столицам возможность прикрываться его позицией, когда они не хотели соглашаться на более жесткие меры. Теперь же, когда Венгрию возглавил Петер Мадьяр и Будапешт больше не препятствует санкциям, эти правительства вынуждены открыто объяснять, почему они против тех или иных ограничений.

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"Стало неожиданностью и разочарованием то, сколько государств-членов тормозили этот процесс. Чрезвычайно важно и в дальнейшем ужесточать санкции ЕС против России именно сейчас, когда Россия начинает ощущать давление войны как на свою внутреннюю экономику, так и на общественные настроения", – заявил финский депутат Европарламента и глава делегации Европарламента по связям с Россией Вилле Нийнисто.

Несмотря на это, отмечается в статье, достижение соглашения в целом ожидается, хотя для окончательного утверждения пакета, вероятно, понадобятся дополнительные уступки. Семь человек, работающих над пакетом санкций, сообщили Politico, что некоторые меры уже были смягчены или вовсе исключены.

Издание напомнило, что 21-й пакет, который сейчас рассматривается, представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июне. В предыдущих 20 пакетах, по словам дипломатов, ЕС практически исчерпал "легкие цели" для санкций и все чаще сталкивается с влиятельными национальными экономическими интересами. А для принятия санкций необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

"Теперь всё чаще приходится сталкиваться с индивидуальными интересами отдельных государств-членов, поэтому нужно находить баланс", – сказал один из дипломатов ЕС, участвующий в обсуждении.

Против чего выступает Греция

Греция отказывается поддержать 21-й пакет из-за предложенного запрета для компаний ЕС на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Отмечается, что Афины контролируют крупнейший в мире торговый флот и опасаются последствий для греческой компании, эксплуатирующей ледокольные танкеры, транспортирующие российский СПГ.

По словам двух дипломатов, греческий посол предупредил, что такой запрет может вынудить суда сменить флаг и перейти под юрисдикцию других государств, где соблюдение этих правил будет еще сложнее контролировать.

"Мы пытаемся найти выход из ситуации, но этот случай с Грецией показывает, что мы уже начинаем затрагивать очень важные экономические интересы", – сказал один из дипломатов.

Наряду с Мальтой и Кипром Греция также колеблется в отношении продления замораживания предельной цены на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель. Теперь ожидается, что продление будет одобрено, если удастся найти компромисс по поводу греческого вето на ограничение перевозок СПГ.

Чего требует Австрия

Переговоры также осложнились из-за вмешательства Австрии в интересах банка Raiffeisen – второго по величине банка страны, пишут журналисты. Это финансовое учреждение уже давно добивается компенсации за то, что оно называет незаконной экспроприацией своих активов в России на сумму 2,44 млрд евро после передачи замороженных средств, принадлежавших одному из ведущих российских олигархов.

Вена поднимала этот вопрос в ходе переговоров по нескольким предыдущим пакетам санкций. Однако участники переговоров отмечают, что на этот раз именно этот вопрос впервые стал причиной задержки переговоров буквально в последний момент. Еврокомиссия направила Австрии предложение, в котором пообещала рассмотреть этот вопрос в рамках одного из следующих санкционных пакетов.

Другим правительствам удалось добиться исключения из проекта положения о постепенном отказе от импорта российской рыбы, несмотря на возмущение тем, что Москва до сих пор получает более полумиллиарда долларов в год от продажи рыбной продукции в ЕС. Первоначальное предложение предусматривало запрет на импорт трески, пикши и минтая. Его отозвали после того, как несколько стран выразили обеспокоенность возможным ростом цен для потребителей и негативным воздействием на европейскую рыбоперерабатывающую промышленность.

Болгария не хочет санкций против Кирилла

Предыдущие редакции пакета также содержали санкции против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, а также ограничения в отношении бывших российских военнослужащих.

Против включения Кирилла в санкционный список выступила Болгария. Италия также официально выразила оговорки по этому поводу. По словам еще одного дипломата ЕС, Ватикан был против введения санкций в отношении главы другой церкви.

"Это своеобразная папская солидарность", – сказал он.

В итоге Кирилла исключили из окончательного текста.

Франция и Италия против ограничений в отношении бывших российских военных

Франция и Италия, которые выдают большое количество виз гражданам России, также возражали против ограничений в отношении бывших российских военных. Они утверждали, что механизм определения лиц, на которых должны распространяться эти меры, еще не готов к практическому применению. В результате соответствующие положения были существенно смягчены.

Несмотря на все эти исключения, действующая версия пакета предусматривает отключение еще десятков российских банков от западной системы финансовых сообщений SWIFT. Кроме того, более 250 человек получат запрет на въезд в ЕС – это станет крупнейшим таким расширением санкционного списка с 2023 года.

"Если учесть замораживание предельной цены на нефть и визовые ограничения для военных, это довольно амбициозный пакет", – сказал журналистам один из дипломатов.

Впрочем, отмечается, что многочисленные уступки разрушили надежды на то, что уход Орбана существенно облегчит усиление экономического давления на Москву.

"Орбан был сложным партнером, но на самом деле он никогда не блокировал санкционные пакеты полностью", – сказал еще один дипломат ЕС.

Санкции против ЕС: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, отсутствие единства в вопросе санкций против РФ может привести к поражению на пути к возможной победе в попытках убедить Москву согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Издание Financial Times предупредило, что цена краткосрочных усилий по защите национальных интересов может заключаться в том, что Россия будет настроена продолжать борьбу за победу, что будет иметь огромные последствия для долгосрочной безопасности и процветания Европы.

Также мы писали, что ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля. Речь идет об одном физическом и пяти юридических лицах, связанных с агрессией РФ против Украины. Все пять юридических компаний входят в группу компаний ABS Электро, которые разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для дронов. В частности, эти компании помогают разрабатывать системы, которые усиливают возможности российских беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и "Герань". Также санкции введены против Ирины Харисовой, которая является председателем правления группы компаний ABS Electro и директором нескольких компаний, входящих в эту группу.

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