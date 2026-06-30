Как долго служат смартфоны OnePlus на самом деле: что говорят владельцы

Смартфоны OnePlus давно закрепились в сегменте доступных флагманов, но один из ключевых вопросов для покупателей – насколько долго они способны работать без серьезных проблем.

Когда речь заходит о долговечности смартфонов, очень немногие бренды могут сравниться с Apple. Например, iPhone 11, которому уже семь лет, в 2026 году все еще получает свежие версии iOS. Samsung и Google тоже заметно подтянулись, предлагая до семи лет обновлений системы. Но что если вы присматриваетесь к устройству OnePlus?

Несмотря на то, что OnePlus часто рекомендуют как доступную альтернативу флагманам, производитель все же уступает лидерам по срокам программной поддержки. Для своих флагманских моделей, таких как OnePlus 15 и OnePlus 13, компания обещает 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Бюджетная линейка OnePlus Nord обычно получает около трех–четырех лет обновлений, а ультрабюджетные модели семейства Nord N могут ограничиваться всего одним крупным апдейтом системы.

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Тем не менее пользователи отмечают, что на практике смартфоны OnePlus "живут" дольше официальной поддержки, пишет SlashGear. Устройства остаются быстрыми и стабильными даже спустя несколько лет активного использования. В опросах на форумах OnePlus 200 владельцев заявили, что продолжают пользоваться своими телефонами от трех до пяти лет без серьезных проблем.

Несмотря на более короткий цикл обновлений по сравнению с Samsung и Google, четыре года поддержки для Android-фона все еще считаются достойным сроком, учитывая как быстро развивается индустрия. При этом реальные ощущения пользователей показывают, что устройства OnePlus способны оставаться актуальными значительно дольше.

Многие владельцы отмечают, что даже после выхода новых моделей старые смартфоны OnePlus продолжают работать очень плавно. Это связано с тем, что компания традиционно делает ставку на производительность: флагманы получают самые топовые процессоры Qualcomm, такие же, как у значительно более дорогих устройств. Кроме того, смартфоны часто оснащаются большим объемом оперативной памяти – вплоть до 16 ГБ LPDDR5X, а также быстрым накопителем UFS 4.1, что напрямую влияет на скорость работы системы.

Важную роль играет и программная оптимизация OxygenOS, которая считается одной из самых быстрых оболочек в экосистеме Android, а такие технологии, как Trinity Engine, помогают эффективнее распределять ресурсы, ускоряя запуск приложений и улучшая управление памятью.

Поддержка и энтузиасты продлевают жизнь устройств

Несмотря на периодические слухи об уходе OnePlus с глобального рынка, компания в целом старается соблюдать заявленные сроки поддержки. Даже после окончания официальных обновлений обычно требуется еще несколько лет, прежде чем приложения перестанут работать на старых версиях Android.

Дополнительно продлить жизнь устройства помогает сообщество энтузиастов. Многие пользователи устанавливают кастомные прошивки: девайсы, которые перестали получать обновления, могут работать на свежих версиях Android через решения вроде LineageOS. Это требует разблокировки загрузчика и определенных рисков, но позволяет существенно увеличить срок службы смартфона.

Один из моментов, на который стоит обратить внимание – это износ батареи. Именно батарея чаще всего становится главным ограничением спустя 3–5 лет использования. Ее замена нередко возвращает смартфону прежнюю скорость и автономность, фактически продлевая его жизнь еще на несколько лет.

В ходе тестов OnePlus 15 признан самым автономным смартфонов на рынке с 33 часами на одном заряде. Он заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultra.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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