Презентация ожидается в 2026 году, скорее всего, одновременно с анонсом серии iPhone 18.

Bloomberg сообщил новые подробности о первом складном iPhone. По данным Марка Гурмана, новинка выйдет уже в следующем году и получит дизайн, "напоминающий два iPhone Air, расположенных бок о бок".

"Другими словами, этот смартфон будет супертонким и станет настоящим достижением в области дизайна", – пишет Гурман.

Кроме того, он окажется невероятно дорогим по сравнению с предыдущими моделями iPhone: стартовая стоимость ожидается не ниже 2000 долларов, а некоторые источники называют диапазон $2100–2300. Смартфон оснастят титановым каркасом, четырьмя камерами и Touch ID вместо Face ID.

Гурман повторил, что презентация складного iPhone ожидается в 2026 году, скорее всего, одновременно с анонсом линейки iPhone 18. Но запуск может быть сдвинут на октябрь или ноябрь.

Ранее Bloomberg передавал, что устройство станет аналогом современных моделей Fold – оно будет раскрываться по принципу книги, предлагая пользователям 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний. Предполагаемая толщина – 5,5 мм.

Ранее поступала информация, что с 2026-го года Apple планирует разделить релиз новых iPhone. Pro-модели и складной айфон выйдут по стандартному расписанию в сентябре 2026 года, а базовые iPhone 18 появятся только весной 2027-го.

Меж тем эксперты собрали лучшие складные смартфоны, которые можно купить в 2025 году. Пока Apple только думает о выпуске смартфона с гибким экраном, эти устройства становятся все более популярными.

