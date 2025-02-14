В январе Samsung официально объявила о разработке телефона с тройным складывающимся дисплеем. Хоть корейский производитель пока не раскрыл подробности, утечки и слухи уже позволяют представить, чего можно ожидать.
Авторитетный инсайдер Росс Янг поделился новым инсайдом о характеристиках его уникального экрана. По информации Янга, это будет 6,49-дюймовая панель, как и у грядущего Galaxy Z Fold 7. Однако в полностью разложенном состоянии устройство превращается в полноценный планшет с диагональю экрана 10 дюймов.
Интересный момент заключается в следующем: в отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, оставляя часть экрана открытой, Samsung, как сообщается, будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G. Это позволяет устройству складываться внутрь с обеих сторон, что исключает открытые участки. Такой подход обещает повысить долговечность смартфона.
По информации Янга, компания также разрабатывает новый тип защитной пленки специально для этого устройства.
Учитывая сложности, связанные с производством складывающегося втрое телефона, ожидается, что объемы производства будут ограниченными. На старте его будут позиционировать как экспериментальную премиальную модель, а не как массовый флагман.
А вот сколько будет стоить такой смартфон – вопрос открытый. Одно можно сказать точно – он не будет дешевым. Huawei Mate XT стартовал с почти 3000 долларов в Китае, поэтому можно ожидать, что "трикладушка" Samsung окажется в похожем ценовом диапазоне.
Согласно утечкам, устройство будет выпущено уже в третьем квартале 2025 года (с июля по сентябрь) и присоединится к другим складным моделям Samsung, а именно Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также более доступному Galaxy Z Flip 7 FE.
А меж тем Samsung готовится к презентации Galaxy S25 Edge. Этот новый ультратонкий смартфон компании и главный конкурент iPhone 17 Air.