Вполне возможно, что технология найдет применение уже в Galaxy Z Fold 5, который должен выйти этим летом.

Samsung продемонстрировала свою новую разработку Flex In & Out. Речь идет об OLED-дисплее, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Этого добились благодаря созданию принципиально нового шарнира.

Кроме того, дисплей получил конструкцию шарнира, которая делает складку на экране практически незаметной. Но в конструкции все еще остается расстояние между половинками корпуса, пишет The Verge.

Журналисты предполагают, что новая технология найдет применение уже в Galaxy Z Fold 5, который должен выйти этим летом. Это сделало бы грядущий смартфон более похожим на конкурентов Oppo Find N2 и Motorola Razr 3-го поколения.

А пока складные телефоны Samsung текущего поколения – Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 – по-прежнему используют дисплеи, которые складываются ровно и только в одном направлении. Вместе с тем они оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.

К слову, в 2021 году разработка "Flex In & Out" уже светилась на профильной выставке IMID в Южной Корее. Однако тогда подход компании был другим, и дисплей складывался в виде буквы "S" с несколькими сегментами.

В ближайшие годы нас ждет наплыв складных смартфонов с гибким экраном

Ранее Motorola показывала концепт смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

В TECNO представили свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V, у которой основной дисплей одновременно складной и раздвижной. В полностью раскрытом формате он превращается в 10.1-дюймовый планшет.

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