Ноутбук получит сенсорный OLED-экран, усиленный шарнир и новый дизайн.

Apple едва успела представить MacBook Pro на базе M5, а в сети уже обсуждают следующее поколение Pro-ноутбуков от Apple. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, в следующем году MacBook Pro ждет очень большое обновление.

Одним из ключевых улучшений станет переход с mini-LED на OLED-дисплей. Более того, он будет сенсорным – как дополнение к привычной клавиатуре и трекпаду. Несмотря на то, что Apple долгие годы отрицала идею тачскрина в своих ноутбуках, компания впервые решила дать шанс такой концепции.

Помимо этого, ноутбук ждет крупный редизайн. Он должен избавиться от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone. Такое решение увеличит доступную площадь экрана и устранит проблему с перекрытием строки меню macOS.

Корпус станет тоньше и легче. Apple также установит усиленный шарнир, чтобы верхняя половина не двигалась при касании дисплея. Кроме того, ноутбуки получат чипы серии M6 на базе 2-нм технологии.

Презентация обновленного MacBook Pro ожидается в конце 2026-начале 2027 года. Из плохих новостей – переход на OLED-дисплей и интеграция тачскрина, скорее всего, приведут к подорожанию ноутбуков.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone. Ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и получит стартовую цену ~600 долларов.

