Обновлённое железо получили iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro.

Apple показала сразу три устройства на новом чипе M5: iPad Pro, MacBook Pro и гарнитуру Vision Pro. Все они получили заметный прирост производительности и поддержку продвинутых ИИ-функций. Гаджеты поступят в продажу 22 октября.

Самый мощный планшет компании, iPad Pro, теперь работает на M5 и будет в 3.5 раз производительнее во время работы с ИИ по сравнению с прошлогодней моделью.

Помимо нового процессора, планшет получил более быструю память, улучшенные беспроводные модули и поддержку быстрой зарядки до 50% за 30 минут. Цены стартуют от 1000 долларов за 11-дюймовую версию и 1300 долларов за 13-дюймовую.

Не осталась без апгрейда и гарнитура Vision Pro. Она тоже переходит на чип M5, получив прирост скорости обработки данных и рендеринга изображения, теперь до 120 Гц против прежних 100.

ИИ-функции, вроде генерации цифрового аватара и пространственных фото, работают на 50% быстрее. Автономность выросла на полчаса, до 2,5 часов общего использования. Вместе с гарнитурой представили и новый Dual Knit Band - улучшенный ремешок с регулировкой натяжения.

Замыкает тройку обновлений 14-дюймовый MacBook Pro на M5. Apple заявляет, что ноутбук стал в 3.5 раза быстрее в ИИ-задачах и на 20% мощнее при многопоточности.

Пропускная способность памяти увеличилась с 120 ГБ/с до 156 ГБ/с, также устройство теперь может работать автономно до 24 часов. Внешне ноутбук не изменился, но получил вариант с накопителем до 4 ТБ. Базовая конфигурация оценивается в 1600 долларов.

