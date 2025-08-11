Ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и может получить корпус ярких цветов.

Известно, что к релизу готовится бюджетная модель MacBook на телефонном чипе A18 Pro. Ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и получит стартовую цену 600 долларов (~25 000 грн), сообщает MacRumors со ссылкой на новый отчет из Азии.

Впервые о планах Apple по выпуску такого MacBook стало известно в июне. Сообщается, что производство начнется в 4-ом квартале, а в продажу ноутбук поступит уже в конце 2025 или в начале 2026 года.

Несмотря на то, что мобильный чипсет A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro, уступает актуальному ноутбучному M4 по многоядерной производительности, его уровень все еще сопоставим с M1 – а им пользуются даже в 2025 году без заметных проблем.

Видео дня

Также новый ноутбук может получить корпус ярких цветов с целью привлечения молодой аудитории – синего, розового и желтого. По прогнозам, бюджетный MacBook с процессором iPhone может разойтись тиражом в 5-7 млн единиц за 2026 год.

Источник полагает, что новинка будет ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом, а не на образовательный сектор, где доминируют iPad и Chromebook. Сейчас самой бюджетной моделью является MacBook Air, чья стоимость стартует от $999.

А меж тем Apple готовится к сентябрьской презентации, где на нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над своим первым складным смартфоном и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: