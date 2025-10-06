Некоторые из них могут повредить ваш ноутбук, вызвать короткое замыкание или даже стать источником вредоносных программ.

USB-порт – одна из самых удобных технологий, когда-либо созданных для компьютеров. Через него можно подключать флешку, зарядить смартфон, подсоединить наушники или внешний диск. Но не все девайсы одинаково безопасны для подключения.

Некоторые из таких гаджетов могут повредить ваш ноутбук, вызвать короткое замыкание или даже стать источником вредоносных программ, предупреждает SlashGear. Издание перечислило 5 устройств, которые никогда не стоит подключать к USB-портам ноутбука.

1. Б/У флешки или неизвестные накопители

Главная угроза – заражение вредоносным ПО. Флешка, найденная на улице или купленная у незнакомца, может содержать вирусы, трояны или скрипты, автоматически запускающиеся при подключении.

Даже банальное вставление флешки в USB-порт ноутбука способно скомпрометировать систему, дать злоумышленнику доступ к вашим файлам или установить шпионское ПО. Подключайте только проверенные накопители и регулярно сканируйте их антивирусом.

2. Неоригинальные кабели и зарядные устройства

Когда мы впервые покупаем наши ноутбуки, они, как правило, поставляются с зарядными устройствами, которые гарантированно будут работать с ними. Но нередко "родной" кабель теряется или просто перестает работать и возникает необходимость в замене.

В такой ситуации важно быть осторожным: некачественные кабели, особенно купленные на AliExpress, обычно не соответствуют стандартам безопасности. Они могут вызывать скачки напряжения, повреждая материнскую плату или аккумулятор ноутбука. Некоторые подделки даже перегреваются и плавятся, что представляет риск короткого замыкания и возгорания.

3. Энергоемкие гаджеты

Некоторые гаджеты – например, мини-вентиляторы, настольные лампы или SSD без внешнего питания – требуют больше тока, чем способен дать USB-порт ноутбука.

Результат – перегрев, сбои в работе или даже выгорание порта. Особенно это опасно для ультрабуков и тонких моделей, где система питания ограничена.

4. Влажные, грязные или ржавые аксессуары

Попадание влаги или грязи в USB-порт ноутбука может привести к окислению контактов, короткому замыканию и выходу из строя не только порта, но и всей материнской платы.

Если речь именно о ржавчине, можно использовать очиститель контактов WD-40, который был специально разработан для очистки электрических компонентов.

5. Неактивные (без внешнего питания) USB-хабы

Многие пользователи подключают несколько устройств через обычный USB-хаб. Но если хаб не имеет собственного источника питания, тогда он распределяет ток между всеми подключенными устройствами.

Это приводит к перегрузке порта, отключению устройств или даже повреждению ноутбука.

