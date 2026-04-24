ЕС заблокировал канал поставки важного оборудования для российской 'оборонки', - Reuters

Также под ограничения попала киргизская платформа, на которой торгуется российская криптовалюта.

Европейский Союз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций запретил определенный экспорт в Кыргызстан, поскольку существует риск, что товары, экспортируемые в эту страну, могут попасть в Россию, сообщает Reuters.

Как отмечается в заявлении ЕС, запрещен экспорт в Кыргызстан любых станков с числовым программным управлением, поскольку "существует высокий риск, что эти товары будут реэкспортированы в Россию".

Следует отметить, что станки с числовым программным управлением остаются критически важными для российского ВПК, поскольку они обеспечивают высокую точность, необходимую для производства оружия, деталей самолетов, ракет и компонентов беспилотников.

Кроме того, Евросоюз заявил, что вводит санкции против кыргызской организации, управляющей платформой, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5. Россия использует эту криптовалюту для обхода санкций Запада.

Санкции ЕС против России – последние новости

Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали семь российских нефтеперерабатывающих заводов: Туапсе, Комсомольск, Ангарск, Ачинск, Рязань, Афипский и предприятие "Лукойла" в Усинске. Также в список внесены два российских производителя нефти – "Башнефть" и "Славнефть", а также фирмы в ОАЭ, связанные с "теневым флотом" и дочерними структурами "Роснефти" и "Газпрома".

Кроме того, ЕС начал ограничивать импорт российского газа. По данным Bloomberg, с 25 апреля Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на спотовом рынке.

