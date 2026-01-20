Никогда не подключайте это крошечное устройство к USB-порту автомобиля

Устройство USB Killer, выглядящее как обычная флешка, может нанести вред электронике и сделать USB-порт бесполезным.

Почти все современные автомобили оснащаются USB-портами для зарядки смартфонов и подключения к мультимедийным системам, таким как Android Auto. Большинство водителей воспринимают эти разъемы как безопасные и универсальные – однако есть один тип USB-устройства, который категорически нельзя подключать к USB-портам автомобиля, пишет SlashGear.

Речь идет о так называемом USB-Killer. Это устройство, внешне похожее на обычную флешку, но оно специально спроектировано так, что при подключении к USB-порту накапливает электрическую энергию, а затем многократно выбрасывает высокое напряжение прямо в разъем.

В результате при подключении устройство может мгновенно повредить контроллер порта и связанную с ним электронику. В автомобилях это особенно опасно, поскольку USB-разъемы обычно напрямую связаны с мультимедийной системой, бортовым компьютером и другими модулями.

В одном известном эксперименте техноблогер EverythingApplePro подключил такой девайс к USB-порту своего автомобиля. В результате мультимедийная система перезагрузилась, а сам USB-порт перестал работать – даже после отключения устройства он не смог зарядить смартфон.

Многие USB-ионизаторы воздуха могут маскироваться под "USB-киллеры", поэтому крайне важно обращать внимание на источник покупки. Отличить опасное устройство от обычного USB-гаджета практически невозможно –ключевая разница обычно сводится всего к одному проводу внутри корпуса. В результате пользователь может понять, с чем имеет дело, уже после того, как электроника автомобиля будет повреждена.

Эксперты рекомендуют использовать в машине только проверенные кабели и накопители и никогда не подключать подозрительные USB-девайсы, даже если они выглядят как обычная флешка.

