Под Северным морем обнаружили скрытый лес, считавшийся исчезнувшим 400 000 лет назад

Под поверхностью Северного моря ученые обнаружили скрытый доисторический лес, который меняет представления об окружающей среде в этом регионе.

Как пишет DailyGalaxy, используя анализ древней ДНК, ученые установили, что на затонувшем ландшафте, известном как Доггерленд, уже более 16 000 лет назад существовали пышные живые леса, состоящие из дуба, вяза и лещины. Это на несколько тысяч лет раньше, считалось возможным для Северной Европы.

Доггерленд когда-то соединял Британию с континентальной Европой, образуя обширную полосу земли, прежде чем его затопило поднимающимся уровнем моря. Долгое время его рассматривали в основном как проход для ранних людей, перемещавшихся по региону.

В новом исследовании ученые проанализировали 252 образца осадочных пород, собранных из 41 морского керна, и обнаружили ДНК видов деревьев умеренного климата, существовавших по меньшей мере 16 000 лет назад. Что особенно неожиданно - исследователи также обнаружили ДНК видов Pterocarya (семейство грецкого ореха), которые, как считалось, исчезли из этого региона 400 000 лет назад. Это указывает на то, что изолированные "микроубежища" позволили некоторым видам существовать гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

Исследователи также обнаружили липу, или Tilia, появившуюся примерно на 2000 лет раньше, чем ожидалось, на материковой части Великобритании. Это указывает на то, что местные мягкие климатические условия поддерживали более сложные экосистемы, чем сообщалось ранее.

Исследователи считают, что эти лесистые районы могли обеспечивать ранние мезолитические популяции людей пищей и жильем, и это может объяснить отсутствие археологических находок раннего человека в современной Британии из-за продолжающегося затопления Северного моря.

