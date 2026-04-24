На Земле обитали 'кракеноподобные' интеллектуальные осьминоги размером с грузовик, - ученые

Исследователи предполагают, что ранние осьминоги были "гигантскими, умными" хищниками.

Кракеноподобный осьминог размером с грузовик мог плавать в океанах Земли еще во времена, когда на суше господствовали динозавры, свидетельствуют новые палеонтологические открытия, пишет The Independent.

До сих пор считалось, что моря мелового периода контролировали преимущественно акулы и гигантские морские рептилии - в частности, 11-метровые мозазавры и 12-метровые плезиозавры. Однако новые окаменелости указывают на то, что ранние осьминоги могли достигать подобных размеров, а один из видов, вероятно, вырастал до 19 метров - примерно как грузовик или двухэтажный автобус.

В частности, палеонтологи из Университета Хоккайдо применили новую методику "цифровой раскопки окаменелостей", чтобы повторно исследовать 15 крупных ископаемых челюстей, которые были отнесены к ранним родственникам осьминогих.

Видео дня

Метод заключается в том, что образец постепенно снимается очень тонкими слоями, после каждого из которых делается высокодетализированная фотография. Повторяя процесс тысячи раз, ученые получают трехмерную цифровую модель в полном цвете.

Во время анализа отложений позднего мелового периода на острове Хоккайдо в Японии одна из челюстей оказалась больше, чем у современного гигантского кальмара, тело которого может достигать 12 метров.

"Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что все найденные останки принадлежат двум вымершим видам осьминогих: Nanaimoteuthis jeletzkyi и N. haggarti. Последний, по оценкам, мог иметь длину от 7 до 19 метров и является одним из крупнейших беспозвоночных, когда-либо описанных наукой", - говорится в статье.

Поскольку полные тела этих существ не сохранились, точно определить их размеры сложно. Мягкие ткани осьминогов и кальмаров почти не фоссилизуются, поэтому ученым обычно приходится работать только с частями - чаще всего с роговыми клювами.

Современные осьминоги известны высоким уровнем интеллекта, способностью к обучению и решению сложных задач. Находки свидетельствуют, что их древние предки могли быть не менее умными.

Исследователь Ясухиро Иба из Университета Хоккайдо предполагает, что ранние осьминоги были "гигантскими, умными" хищниками, которые использовали длинные щупальца для захвата рыб и крупных моллюсков, после чего раздавливали добычу мощными клювами.

Палеонтологи также заметили значительный износ на челюстях этих существ, что свидетельствует о поедании твердых панцирей и костей. У некоторых образцов износ был сильнее с одной стороны, что может указывать на "латеральность" - своеобразную "право- или леворукость", подобную человеческой.

"Эта латеральность связана со сложностью мозга", - отметил палеонтолог Син Икегами.

Вас также могут заинтересовать новости: