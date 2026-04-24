Более 20 часов в воздухе: Qantas запускает самый длинный в мире беспосадочный авиарейс

Если вы когда-нибудь летали из Лондона в Австралию, то хорошо знаете об обязательной остановке для дозаправки, которая традиционно является частью таких дальнемагистральных маршрутов. Однако вскоре это может остаться в прошлом, ведь австралийская авиакомпания Qantas готовится протестировать рекордный беспосадочный рейс, который станет самым длинным коммерческим перелетом в мире, сообщает Express.

Речь идет о том, что в 2027 году первый испытательный рейс нового самолета Qantas A350-1000ULR должен совершить беспосадочный перелет с главной целью – преодолеть маршрут за максимально короткое время. Для опытных путешественников это может выглядеть как осуществление давней мечты, тогда как другие, вероятно, будут отдавать предпочтение традиционным рейсам с пересадкой, которые позволяют выйти из самолета, размяться и отдохнуть.

Запуск нового маршрута уже вызвал значительный интерес среди пассажиров: речь идет о примерно 22 часах непрерывного пребывания в воздухе, пишет Mirror.

Новые прямые маршруты должны соединить Сидней с Лондоном и Нью-Йорком, побив действующий рекорд самого длинного коммерческого рейса – 18 часов 30 минут, который выполняется между аэропортом Ньюарк в США и сингапурским Чанги.

Осуществление таких перелетов станет возможным благодаря специально модифицированному самолету с дополнительным центральным топливным баком объемом 20 000 литров, говорится в статье.

Первый из таких самолетов в настоящее время находится в Тулузе (Франция), где установлены двигатели и продолжаются финальные наземные испытания перед первым тестовым полетом.

На борту пассажирам первого класса обещают откидные кресла и отдельное спальное место. Qantas заявляет, что интерьер создан с применением "научно обоснованного дизайна для уменьшения джетлага и улучшения самочувствия".

Общая вместимость самолета составит 238 мест – меньше, чем у стандартных дальнемагистральных лайнеров, которые обычно перевозят более 300 пассажиров. Освободившееся пространство позволило обустроить специальную "зону самочувствия", доступную для пассажиров премиум-эконом и эконом-класса во время длительных полетов.

Всего предусмотрено 6 мест первого класса, 52 – бизнес-класса, 40 – премиум-эконом и 140 – эконом-класса.

Новый сверхдальний сервис получил название Project Sunrise – "Проект Восход солнца". Название отсылает к историческим "двойным рассветам", которые наблюдали пассажиры ранних рейсов Qantas между Западной Австралией и тогдашней британской авиабазой в Коггале (ныне Шри-Ланка).

Во время Второй мировой войны авиастроительные компании Airbus и Boeing получили задание создавать самолеты с большим радиусом действия, чтобы обеспечить подобные маршруты.

