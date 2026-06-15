Что будет, если постоянно оставлять зарядку в розетке: эксперт объяснил последствия

Оставленная в розетке зарядка не только потребляет электроэнергию, но и может стать причиной возгорания.

В большинстве современных домов и квартир часть розеток постоянно занята зарядными устройствами для смартфонов, ноутбуков и другой техники. Многие оставляют адаптеры подключенными к сети круглосуточно, не задумываясь о возможных последствиях. Однако специалисты по энергетике считают, что в ряде случаев зарядки все же лучше отключать, пишет Hlc.hu.

Эксперт в области энергетики и глава компании Suntrek Solar Итан Хайн утверждает, что адаптеры и зарядные устройства лучше отключать от электросети , когда вы ими не пользуетесь. Это помогает не только снизить энергопотребление, но и уменьшить риски, связанные с перепадами напряжения и перегревом устройств.

Одной из главных причин является защита от скачков напряжения. Резкие колебания в электросети способны вывести из строя чувствительную технику. Причем причиной могут быть не только грозы и удары молнии, но и растущая нагрузка на энергосистемы, связанная с увеличением потребления электроэнергии.

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Не менее важен и вопрос пожарной безопасности. По словам Хайна, оставленные под напряжением адаптеры в некоторых случаях могут перегреваться. Особенно под угрозой дешевые и несовместимые зарядные устройства, у которых чаще всего нет защиты от перегрева и короткого замыкания. Это реальный риск возгорания.

Кроме того, даже неиспользуемые зарядки продолжают потреблять небольшое количество электроэнергии. Такое явление называют "фантомным" или скрытым потреблением. Современные адаптеры обычно расходуют от 0,1 до 0,5 ватта в час, пока остаются подключенными к розетке. Для одного устройства это практически незаметно, но большое количество постоянно включенных адаптеров может увеличить расходы электричества.

Регулярное отключение зарядок также помогает продлить срок их службы. Меньший нагрев и снижение нагрузки на внутренние компоненты позволяют устройствам дольше сохранять работоспособность.

Что можно оставлять в розетке, а что нет

При этом не все адаптеры необходимо всегда вынимать из розетки. Подключенными могут оставаться зарядные устройства для систем безопасности, умного дома, видеодомофонов, медицинского оборудования и других устройств, которым требуется постоянное питание.

А вот зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков, больших аккумуляторов и микромобильных устройств (электровелосипед, электросамокат, ховерборд), и другой техники с крупными батареями специалисты советуют отключать после завершения зарядки.

Эксперты также рекомендуют не оставлять без присмотра любые приборы, которые выделяют тепло во время работы. В этот список входят выпрямители для волос, плойки, электрические одеяла и переносные обогреватели. После использования такие устройства следует сразу отключать от сети.

"В электротехнике есть простое правило: любое устройство, которое производит или излучает тепло, потенциально может стать источником возгорания", – подытожил Хайн.

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