Самый топовый смартфон Xiaomi уступил более дешевым аналогам по качеству фото

Однако это все равно один из лучших фотофлагманов на рынке, пусть и до лучших мест далековато.

В Xiaomi настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий. Однако свежий отчет экспертов DxOMark говорит об обратном: в различных областях наблюдаются серьезные недостатки.

По совокупности результатов Xiaomi 15 Ultra занял лишь 13 место глобального рейтинга камерофонов, уступив тому же iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro и флагманам Huawei. Соседи по рейтингу – iPhone 15 Pro Max, Google 8 Pro и Oppo Find X6 Pro.

Специалисты DxOMark акцентировали внимание на детализации фотографий, широком динамическом диапазоне и точности цветопередачи, особенно при ярком освещении. При этом подчеркивается, что новинка Xiaomi получила рекордный балл за отработку текстур поверхностей на фото и телекамеру.

Видео дня

Из недостатков выделили теплые цветовые оттенки там, где их не должно быть, проблемы с контрастностью в сценах с сильным контровым светом, артефакты, включая ореолы и блики, а также менее эффективную стабилизацию видео, чем у некоторых конкурентов.

В целом это в любом случае один из лучших камерофонов на рынке, пусть и до лучших мест далековато. Другой момент, что европейская версия Xiaomi 15 Ultra стоит от 1500 евро, то есть аппарат дороже конкурирующих флагманов Apple и Google. Также производитель предлагает возможность докупить к нему за 100 евро специальный набор со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

К слову, Samsung Galaxy S25 Ultra тоже не впечатлил экспертов, оказавшись на 24-й строчке рейтинга DxOMark. Утверждается, что он снимает даже хуже, чем базовые Google Pixel 8 и iPhone 16. А вот в рейтинге экранов DxOMark камерофон Samsung занял первое место.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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