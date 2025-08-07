Это риск для Украины, если за столом переговоров не будет Европы, и нам нельзя садиться двоих с Россией для переговоров, заявляет дипломат.

Согласие Кремля на переговоры по завершению войны против Украины является лишь очередной попыткой выторговать время. Такое мнение в интервью Radio NV высказал опытный дипломат Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший посол Украины в США (2015-2019).

"Если подытожить в целом, как я все это воспринимаю, эти все маневры - есть такая пословица украинская "Знов за рыбу деньги". То есть, по сути, ничего кардинально не изменилось. И к большому сожалению, наоборот, расставлены еще и серьезные ловушки для нас. Помахали этой "морковкой" - возможного завершения и выхода из войны, которое желательно украинцами и руководством Украины, но есть очень много "но", - прокомментировал Чалый.

Он отметил, что россияне уже давно опубликовали свой меморандум с условиями прекращения огня и вряд ли там что-то изменилось.

"Почему россияне поняли сейчас, что для них эта пауза прекращения огня пока не критична? Я думаю, что они понимают, что еще можно тянуть время. Эти новости, что уже встреча с Трампом состоится - это они не хотят санкций, не хотят с ним ссориться. Но я знаю, что Россия делает - это просто имитация. Они понимают, что давление может быть и они сыграли в эту информационную игру", - сказал дипломат.

В то же время он не исключил, что Россия некоторые позиции стала излагать менее радикально.

"То есть то что я вижу, российские желания территориальных уступок уже закрепились как базовый вопрос, от которого россияне не отказываются. Где они пошли на шаг назад? Я делаю предположение, что это в вопросах, в которых американцы не очень понимают, что эти вопросы невозможно в Украине реализовать, имплементировать. Например, это вопрос нейтралитета,... официальный язык русский второй и т.д.", - прокомментировал Чалый.

По его объяснению, ловушка может быть в том, что американцы как посредники будут давить на нас принять решения, которые не поддерживаются в украинском обществе. И такие вопросы, разумеется, не будут поддержаны парламентом в виде соответствующих законов.

"И что дальше происходит? Трамп уже вне игры, мы остаемся с россиянами наедине и фактически Украина обвиняется в том, что разрушаются договоренности. И тогда война уже на российских условиях, никаких санкций и те, что были уже начали сниматься. Вот в этом ловушка. Что те вещи, которые проговаривают там, они могут не быть воспринятыми в Украине... Я меморандум российский читал и то все сорвет Украину изнутри - то, что хочет Путин", - сказал Чалый.

Он также предположил, что США могли получить российские предложения из числа "коммерческих", например, относительно полезных ископаемых российских, совместного участия в их разработке.

"И россияне это дают как "морковку"-подарок в обмен на то, что американцы будут давить на Украину для максимального принятия российских ультиматумов", - не исключил Чалый.

Он напомнил, что уже были разговоры о встрече Путина с Трампом во время переговоров в Стамбуле, но она так и не состоялась тогда.

"Запрос со стороны американцев на встречу был давно. И там Путин "провелял" Стамбул. Сейчас у Путина, значит, "козырей" стало меньше. Американцы говорят, что это россияне пригласили эту встречу (о новой встрече, которая якобы может состояться в ближайшее время). А почему? Потому что они не хотели сейчас санкций", - отметил Чалый.

Дипломат считает, что сейчас Украине следует остерегаться многих ловушек, потому что "россияне умеют их расставлять", а говорить о каком-то реальном механизме мира очень рано.

Чалый предостерегает, что одна из них, это согласие Украины на то, что часть наших территорий де-факто будет считаться за Россией.

"В чем ловушка? Далее США юридически признают Крым. И маленькие страны будут смотреть на США. И тогда наберется большинство, которые пойдут за США юридического признания... Для нас будет катастрофа, потому что Путин скажет: Крым - да, а почему же Донецк, Луганск - не так? И это война на десятилетия, вечная будет. Поэтому нельзя допустить юридического закрепления. И это позиция Европы. Но как это сделать, если посредник США сейчас? Это очень большой риск, если европейских стран не будет за столом переговоров. Кто будет сидеть на нашей стороне за этим столом?" - подчеркнул он.

Дипломат уверен, что Украине нельзя "ни в коем случае" садиться вдвоем с россиянами за стол переговоров.

"И мы не должны играть в имитацию с переговорами. Потому что параллельно с имитацией переговоров россияне бьют прямо сейчас баллистикой по фронту...", - подчеркнул Чалый.

По его словам, сейчас мы снова вернулись в точку, когда было объявлено "о 59 днях "адских санкций".

Дипломатия Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент США установил новый срок ультиматума России: окончание войны до 8 августа, или введение новых санкций, в том числе против стран-покупателей российской нефти.

В ответ российские чиновники заявили об "открытости к диалогу". 6 августа специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, которые президент США затем охарактеризовал как "очень продуктивные". По словам Трампа, был достигнут "значительный прогресс". Однако какой-то конкретики он не привел.

Спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире NewsNation заявил, что Путин пытается тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине, но угроза новых экономических санкций от США изменили расчеты главы РФ.

AXIOS сообщает, что специальный посланник США Стив Уиткофф планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом России и обсудить дальнейшие действия, включая возможную встречу Трампа и Путина.

В свою очередь издание The New York Post пишет, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет условие для личной встречи с кремлевским правителем Путиным. Как заявил представитель Белого дома, американский лидер встретится с правителем Кремля только в том случае, если тот также согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

