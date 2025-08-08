Трамп искренне верил в то, что положить конец войне помогут его отношения с Путиным.

8 августа истекает срок, который президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отвел России для достижения перемирия в войне против Украины. Но он все еще размышляет над тем, как и стоит ли вообще наказывать правителя РФ Владимира Путина, если Москва не выполнит ультиматум, пишет в материале для The Atlantic Джонатан Лемир.

"Президент расстроен своей неспособностью положить конец войне. Он заявил, что без соглашения он введет санкции против России. Но это будет первый случай за десять лет его политической карьеры, когда он по-настоящему накажет президента Владимира Путина. Трамп также раздражен войной Израиля в секторе Газа, конфликтом, который вскоре может обостриться; премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил сегодня, что его военные планируют полностью оккупировать сектор, который страдает от голода", – говорится в материале.

Утверждается, что из-за углубления проблем Трампа настроение в Белом доме в течение последнего месяца ухудшилось. Источником сильного разочарования для американского лидера стала, в частности, длительная война между Россией и Украиной, сказали автору материала два чиновника Белого дома и близкий внешний советник.

Видео дня

Отмечается, что Трамп искренне верил в то, что положить конец войне помогут его отношения с Путиным. Вместо этого лидер РФ открыто бросил главе Белого дома вызов, проигнорировав его призывы к прекращению огня и усиливая удары по украинским городам.

"В последние недели Трамп остро критиковал своего российского коллегу, размышляя над тем, что делать. Один из чиновников сообщил, что Трамп все еще думает над тем, как и вообще наказывать ли Путина, если Москва не придержится завтрашнего срока. США почти не торгуют с Россией, поэтому прямые санкции будут бесполезными, а Западное крыло разделено во мнениях относительно целесообразности введения вторичных санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой", – пишет Лемир.

Автор напомнил, что на этой неделе американский президент подписал санкции против Индии, поскольку "уже был раздражен отсутствием прогресса в торговой сделке с Дели". При этом он "гораздо осторожнее" относится к санкциям в отношении Китая, который также является важным экономическим партнером для России. Трамп опасается сорвать текущие торговые переговоры с Пекином.

Война в Украине и США: другие новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил 7 августа, что правитель РФ Владимир Путин должен принять решение о прекращении огня в войне против Украины. Американский лидер также добавил, что возможные новые санкции против России зависят от решений ее властей.

Ранее в Госдепе США сказали, что угроза новых санкций со стороны Вашингтона изменила расчеты Путина.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", – отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Вас также могут заинтересовать новости: