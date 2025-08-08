Ситуацию могут изменить несколько вещей.

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин находится под давлением, чтобы согласиться на перемирие, а его армия несет потери, кровавая наземная война в Украине, вероятно, будет продолжаться. Об этом пишет Forbes.

"Мало кто из лидеров продолжал бы войну, которая стоила около миллиона жертв и в которой полная победа выглядит невозможной. Но хотя он может согласиться на прекращение обстрелов беспилотниками, которые наносят огромный ущерб российским нефтяным и газовым объектам, кровавая наземная война, вероятно, будет продолжаться", – говорится в материале.

Потери по тысяче солдат в день Путин может принять, поскольку человеческие страдания в его расчетах значения не имеют, пишут авторы. Хотя и медленно и с большими потерями, но Россия продвигается вперед. В июне враг захватил около 190 квадратных миль (примерно 492,1 квадратных километра) украинской территории.

Военный аналитик Майкл Кофман после поездки в Украину отмечал, что массовые атаки с использованием бронированных транспортных средств на фронте крайне редки. Из-за распространения дронов любое движение обнаруживается за несколько километров до того, как враг достигнет линии фронта. К тому же, FPV-дроны могут ударить по любой штурмовой группе.

"Российские атаки иногда осуществляются группами по 4-6 человек, но во многих случаях их количество уменьшилось до многочисленных подразделений по 2-3 человека, которые пытаются прорваться между украинскими позициями. Российская пехота пытается продвинуться как можно дальше за начальную линию Украины и закрепиться там. Хотя многие могут погибнуть, некоторые прорываются и закрепляются в ожидании подкрепления. То же самое можно сказать об атаках на мотоциклах и багги... Большинство из них проваливаются, но не все, что приводит к небольшим тактическим успехам", – добавляет он.

Потери РФ большие, но если командиры врага будут бросать достаточно войск на определенную линию в течение долгого времени, в конце концов враг продвигается. По некоторым данным, для них количество уничтоженных в попытках захватить определенный населенный пункт оккупантов даже является предметом гордости. Отмечается, что для российских штурмовых подразделений потери в размере 80% и более являются обычным явлением. Раненых оккупантов заставляют идти в наступление даже на костылях, добавляют авторы.

По данным издания, большинство из тех, кого Россия бросает в мясорубку – это контрактники. Их вербуют и теряют с частотой около 30 000 в месяц.

"Страна с населением 140 миллионов может выдерживать такие потери в течение длительного времени. И пока их считают патриотическими добровольцами, которые гибнут за дело – "выполняя свое предназначение", как говорит Путин – общественность не протестует. С точки зрения Путина, это медленное, изнурительное продвижение является выигрышной стратегией. Он завоевывает территорию и рассчитывает на то, что Украина столкнется с политическим кризисом в ближайшие месяцы. Если будущее перемирие заморозит существующую ситуацию на местах, каждый день боевых действий будет днем прогресса", – объясняется в материале.

Ситуацию могут изменить несколько вещей. Среди них авторы называют ускорение экономического коллапса России, увеличение военной помощи Украине или успешная украинская наступательная операция.

"Без этого следует ожидать продолжения кровопролития", – констатирует издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен принять решение о прекращении огня в Украине. По его словам, он готов встретиться с Путиным, даже если правитель РФ пока не намерен встречаться с Зеленским.

Тем временем CNN назвал пять возможных сценариев окончания войны в Украине. Среди них – согласие России на прекращение огня и "переговоры ради новых переговоров".

