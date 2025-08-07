Он заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот пока не намерен встречаться с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России и ее правителя Владимира Путина. Кроме того, он сказал, что прекращение огня в войне в Украине зависит от Путина, сообщает Clash Report.

На вопрос о том, остается ли в силе установленный им крайний срок (8 августа), до которого Путин должен согласиться на прекращение огня, Трамп ответил:

"Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован".

На брифинге в Белом доме у него спросили, действительно ли он поставил условие, при котором его встреча с Путиным состоится только в случае, если перед этим российский президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

"Путин не должен будет встречаться с Зеленским перед тем, как он встретится со мной, - отметил президент США.

Также он заявил, что возможные новые санкции против россии зависят от решений её руководства. Трамп не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже в пятницу.

Встреча Трампа и Путина - детали

Ранее телеканал ABC News и издание New York Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон не подтверждил информацию Кремля о достижении договоренности с Белым домом о месте встречи Путина и Трампа.

О том, что Россия и США уже согласовали место встречи президентов, утром четверга рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что встреча возможна на следующей неделе, но точную дату еще предстоит определить.

Кроме того, источники СМИ заявили, что встреча Путина и Трампа в целом может состояться лишь после того, как Путин проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

