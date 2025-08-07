Сейчас государство делает недостаточно для собственного выживания, считает Игорь Луценко.

Единственный способ победить Россию - это достичь реального технологического превосходства, для чего есть все предпосылки. Однако украинское государство этим не занимается. Такое мнение в интервью hromadske озвучил участник Революции достоинства, экс-депутат Верховной Рады, а ныне военнослужащий Игорь Луценко.

Он отметил, что Украина имеет все необходимое для технологического прорыва: украинские и зарубежные компании, готовые работать на украинскую оборону, зарубежные правительства, которые спонсируют наших и своих производителей оружия.

"Наша власть должна поставить перед ними конкретные тактико-технические задачи. Это все абсолютно реалистично и возможно. Принимается решение, разрабатываются соответствующие дроны, мины и т.д., и все это делается буквально за полгода. И россия должна после этого остановиться. Нам надо энергично ставить перед собой такие задачи. И надо, чтобы это делали не волонтеры, не активисты-энтузиасты, а государство. Потому что нам надо побеждать Россию в технологической войне", - говорит Луценко.

Он отметил, что Россия имеет восну "огромную государственную программу" по созданию их технологического преимущества, которая позволит им наступать не только на фронте в Украине, но в перспективе также и в следующих войнах.

"А у нас никто даже не пытается составлять такую программу хоть на бумаге. Хотя бы в качестве ориентира, я уже не говорю о реализации. В отличие от нас, Россия использовала затяжной характер войны, чтобы нарастить свое технологическое преимущество над нами. В частности, россияне увеличивают объемы производства "шахедов", в том числе реактивных", - жалуется военный.

Луценко отметил, что растущий потенциал в применении беспилотников в конце концов даст России возможность "уничтожать целые наши города, делать их непригодными для нормальной жизни". В этом контексте он вспомнил Херсон, который ударами дронов россияне уже превратили в "бесперспективное место". По его убеждению, вскоре таким же образом россияне смогут дотягиваться дронами до более отдаленных от фронта регионе, уничтожая там экономическую жизнь.

"Херсон сейчас уже в оперативном окружении fpv-дронами, они поражают трассу, которая соединяет Херсон с Николаевом. И такая же судьба ожидает Харьков, Запорожье, Днепр и так далее. То есть кроме ползучего наступления россиян, будет расти еще и серая зона поражения их дронов, где ВСУ будет очень трудно действовать", - предупреждает военный.

Луценко считает нужным создать аналогичную "серую зону" на территории самой России, "депопулировать" российские территории, откуда по Украине прилетают ракеты и дроны.

"Наша власть постаралась изолировать страну, тыл от фронта. Так, словно фронт существует для каких-то других украинцев (...) Служить должны все, но по очереди. И надо, чтобы власть начинала с себя, чтобы каждый человек во власти имел период армейской службы. Ушел, послужил, вернулся - те же парламентарии. И чем выше место ты занимаешь в социальной иерархии, тем больше ты должен воевать", - считает Луценко.

Война в Украине: технологии

Как писал УНИАН, украинские военные начали запускать больше дешевых дронов по территории РФ, что приносит свои результаты. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что сейчас эффективность украинских глубоких ударов по России значительно возросла.

Также мы рассказывали, что россияне экспериментируют с использованием "Шахедов" в роли бомбардировщиков. К ним подвешивают противотанковые мины, которые затем могут сбрасываться на украинские дороги или поля для уничтожения сельхозтехники.

