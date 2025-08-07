Для него главной задачей было максимальное продвижение вглубь территории противника и удержание тех территорий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о деталях планирования Курской операции и объяснил, какой была цель захода на вражескую территорию.

"Мы планировали сначала одни действия, потом больше привязывались к реалиям. Поэтому сначала это планировалось как глубокий рейд по тылам противника. Потом с учетом наличия наших войск – а у нас очень ограниченное количество войск было, причем некоторые подразделения на начало самой операции находились в стадии подготовки", – пояснил он в интервью ТСН.

По словам Сырского, речь идет о том, что они еще завершали боевое слаживание. Главнокомандующий ВСУ добавил, что в условиях тех реалий рассчитывали только на то, что будет возможность продвинуться вперед очень быстро. Затем вопросом было удержание территорий.

"Там довольно сложный комплекс мероприятий был проведен для того, чтобы подготовить не только те части, которые наступали, но и те, которые закреплялись и потом удерживали эти рубежи, позиции, всю территорию", – продолжил он.

На уточнение о том, что планом было не зайти на вражескую и выйти, а именно удерживать ее, Сырский ответил:

"Для меня – да. Я рассчитывал на эту возможность, что скорее всего нам придется удерживать ту территорию как тот козырь, который нам будет полезен в дальнейшем".

Он пояснил, что для него главной задачей было максимальное продвижение вглубь территории противника и удержание тех территорий.

"Хотя врага не было так много сначала, он довольно быстро перебросил свои силы и средства. Это нам сначала тоже было на руку, потому что он сделал те перемещения, как всегда: все, что было, они бросали "в топку". Перемещались неподготовленные части. Главной задачей для них было нас задержать. Они несли огромные потери, отступали, снова перебрасывали [силы]. И таким образом враг смог создать группировку до 50, а потом до 60 тысяч. При этом в состав этой группировки вошли лучшие российские части", – констатировал Александр Сырский.

Курская операция ВСУ

В начале августа 2024 года Силы обороны Украины вошли на территорию Курской области РФ. Тогда за несколько дней удалось захватить ряд населенных пунктов врага, в том числе райцентр Суджу. Часть этих населенных пунктов месяцами были под украинским контролем.

Для того, чтобы выбить ВСУ с Курщины россиянам пришлось задействовать силы из Северной Кореи.

Бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ рассказал, что основной целью этой операции было не дать противнику наступать на Сумщину.

