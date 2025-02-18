Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ.

Аналитическая фирма Counterpoint Research провела анализ мирового рынка мобильных устройств и пришла к любопытным выводам. Как выяснилось, все больше людей покупают смартфоны премиум-класса, чем раньше.

С 2020 года доля премиальных устройств ($600 и выше) выросла с 15% до 25% в 2024-м. Apple остается лидером этого сегмента, заняв 66% рынка. Это лишнее подтверждение того, что если у юзера есть готовность потратится на смартфон, он с большой долей вероятности купит iPhone, говорится в отчете.

Есть в списке лидеров и другие бренды. Корейская Samsung занимает более 18% рынка премиальных устройств. Это не удивительно, ведь именно эта корпорация вспоминается сразу, когда мы говорим о флагманах на Android. Следом идут Huawei, Xiaomi и Google.

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Если рассмотреть премиальный ценовой сегмент подробнее, доля телефонов стоимостью от $1 тыс впервые выросла более чем на 40%, так как все больше людей хотели покупать топовые версии устройств. Apple и здесь лидирует, при этом средняя цена iPhone впервые превысила $900.

Существует несколько причин, по которым премиальные смартфоны находят новых покупателей, несмотря на опустошающие карманы ценники. Те, кто в целом ищет лучший пользовательский опыт, выбирают высококлассные фичи, такие, как мощные процессоры, продвинутые камеры, качественные дисплеи и функции ИИ.

Производители смартфонов пытаются оправдать высокие цены, предлагая многолетнюю поддержку ПО и надежное оборудование, чтобы гарантировать долговечность продукции. Например, Samsung и Google начали предлагать до семи лет поддержки Android для серии Pixel и флагманских устройств Galaxy, даже превзойдя пятилетнюю поддержку iPhone от Apple.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов 2024 года состоит из iPhone и Samsung Galaxy, говорится в отчете Counterpoint Research. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон – Galaxy A15 5G.

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