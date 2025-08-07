Бронирование доступно не только для тех, кто работает давно, но и для только что нанятого персонала.

В Украине продолжается мобилизация, поэтому актуальным остается вопрос бронирования работников предприятий от призыва на военную службу. Юрист компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии для РБК-Украина объяснил, какие правила действуют сегодня.

По словам юриста, чтобы получить отсрочку от призыва на основании бронирования, военнообязанный должен соответствовать следующим критериям:

стоять на воинском учете;

быть официально трудоустроенным в государственном органе, критически важном предприятии или учреждении;

обновить учетные данные в соответствии с законом непосредственно в ТЦК, через Центр предоставления админуслуг (ЦНАП) или мобильное приложение "Резерв +";

не находиться в розыске.

"Военнообязанный должен своевременно обновить свои учетные данные... Это включает личные данные, адрес, контактную информацию и т.д.", - подчеркнул Лобунько.

Вместе с тем юрист опроверг распространенный миф о том, что бронирование недоступно для новых сотрудников, и якобы надо сначала отработать несколько месяцев, чтобы получить право на "бронь".

"Бронирование возможно сразу после трудоустройства, если работник соответствует всем вышеупомянутым условиям, а предприятие имеет статус критически важного", - подчеркивает эксперт.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова раскритиковала действующий закон о мобилизации как не соответствующий современным реалиям. Она в частности обратила внимание, что местные органы власти и работодатели саботируют мобилизацию, потому что для них участие в этих процессах - это вредить самим себе.

Также мы приводили мнение военнослужащего Игоря Луценко, который считает, что Украина делает недостаточно для привлечения иностранцев к службе в армии. По его словам, речь идет о миллионах потенциальных рекрутов, готовых воевать за Украину, но украинское государство их игнорирует.

