Президент Украины анонсировал встречи с европейскими лидерами для согласования действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются встречи и переговоры с европейскими лидерами для согласования позиций по завершению войны в Украине. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в конце сегодняшнего дня.

По его словам, сегодня был день многих разговоров, консультаций с партнерами Украины.

"И что важно во всех этих разговорах. Первое - все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир. Украину четко поддерживают, и я за это очень благодарен всем партнерам", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что всех объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы.

"Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного. Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также относительно работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - сказал он.

По словам Зеленского, каждый знает, что ключевые решения в России принимает один человек и что этот человек боится санкций Соединенных Штатов Америки. Президент отметил:

"И что справедливо, чтобы Украина была участницей переговоров. Война России против Украины, против нашей независимости как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч, встреч лидеров - это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили - о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате. Обо всех возможностях".

Зеленский сказал, что благодарен президенту США Дональду Трампу "за открытость к поиску действительно решений".

"Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными - именно такими, которые сработают", - отметил глава государства.

Он добавил, что есть хорошие "сигналы" от МВФ о готовности поддерживать Украину и в дальнейшем. Так же есть четкие и хорошие сигналы от Евросоюза, сказал Зеленский.

Встреча Виткоффа с Путиным

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Визит состоялся накануне дедлайна, установленного Трампом, по которому Россия должна была сделать шаг к миру или столкнуться с новыми санкциями.

Впоследствии Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и заявил, что был достигнут "большой прогресс". Однако какой-то конкретики он не озвучивал. Кремль заявил, что есть договоренность о проведении встречи между двумя президентами.

В свою очередь издание The New York Post пишет, что Трамп имеет условие для личной встречи с Путиным. Как заявил представитель Белого дома, американский лидер встретится с правителем Кремля только в том случае, если тот также согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

