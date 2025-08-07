Пока всеобщее внимание сосредоточено на двух лакшери-зонах, остальная территория курорта на самом деле доступна для людей с обычными доходами.

Озеро Комо и одноименный городок в итальянских Альпах уже давно является одним из символов роскошного европейского отдыха и гламурной жизни. Конечно, любой может приехать туда и сделать несколько селфи, однако полноценно отдохнуть там могут разве что миллионеры.

Издание Independent отмечает, что на самом деле на озере Комо есть места, где можно отдохнуть достаточно бюджетно по европейским меркам. Иностранцы часто не осознают, что кроме городков Комо и Белладжио, где роскошь на каждом шагу, вокруг озера расположены и другие городки и поселки, где не бывают голливудские звезды, где нет вилл российских олигархов и толп туристов.

Так, сами итальянцы, которые любят отдыхать у озера Комо, выбирают город Лекко, расположенный в 30 км к востоку от города Комо. Это компактный городок, удобный для пешеходов - от вокзала до пристани можно дойти за 10 минут. Здесь почти нет сувенирных магазинов, зато есть магазины известных европейских брендов (H&M, Calzedonia), супермаркеты Carrefour и небольшие местные книжные магазины и бутики.

На центральной площади Пьяцца Гарибальди можно насладиться эспрессо с круассаном под живую музыку уличных музыкантов. А дальше - прогулка по набережной с велодорожками, цветами и мороженым из Capo Horn Gelateria Artigianale. Заведения вроде Bottega del Maiale, L'EK Bistrot или Cardamomo Persian Palace Lecco предлагают вкусные обеды на открытом воздухе недалеко от озера.

С берега открываются впечатляющие виды на горы Монте Роза, Монвизо и Адамелло. Часто можно увидеть пары или семьи, которые наслаждаются пикником на закате солнца.

Темп жизни в Лекко спокойный - идеальный для тех, кто хочет отдохнуть от суеты. Здесь легко провести несколько часов за бокалом Sforzato di Valtellina или Franciacorta на площади Палаццо делле Пауре или подняться на панорамную точку Lungolago di Lecco со средневековыми руинами.

В Лекко можно найти не только дорогие, но и достаточно бюджетные отели (конечно, по меркам Западной Европы) в пешей доступности от озера.

Любителям активного отдыха Лекко есть что предложить. Поблизости - маршруты для пеших прогулок и скалолазания, в том числе на горы Magnodeno, Monte Barro или к природным бассейнам на Sentiero delle Pozze. Известная скала Nibbio для альпинистов - всего в получасе езды.

А если вы готовы подняться выше - маршрут к Piani d'Erna или Monte Resegone откроет аппетит к местным блюдам: пицоккери по-валтеллински, нежная полента и ароматное ризотто.

