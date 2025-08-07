Ситуация там действительно сложная, говорит главнокомандующий ВСУ.

Ситуация в Покровске Донецкой области действительно угрожающая. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Вообще активные действия на Покровске ведутся больше года. Несмотря на то, что там находится сейчас самая мощная группировка российской армии, более 110 тысяч личного состава, нам удается держать ситуацию", – заявил он в интервью ТСН.

Сырский добавил, что враг менял тактику, количество войск, применял бронетехнику на том отрезке фронта. Но Силы обороны держат позиции.

"Да, там ситуация сложная. Действительно сложная. Но мы принимаем все меры для того, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там огромные потери. Ежедневно там наибольшее количество атак противника. Что можно сказать? Наши Вооруженные силы делают все, чтобы удержать и Покровск, и Покровскую агломерацию под нашим контролем", – констатировал он.

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины поразили важные цели оккупантов в Крыму. В частности, было уничтожено несколько радиолокационных станций РФ. Кроме того, поражен десантный катер противника.

Тем временем CNN выпустило материал, в котором сообщило, что россияне готовятся повторно захватить Херсон, нанося постоянные удары по гражданским. Журналисты утверждают, что враг ударом по мосту пытается разделить город на две части.

