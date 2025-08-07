Компании хотят воздержаться от закупки нефти, пока не получают четких указаний от правительства.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии на данный момент отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин, пишет Bloomberg со ссылкой на лиц, непосредственно знакомых с планами закупок компаний.

В материале указывается, что такие компании, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют временно отказаться от спотовых закупок нефти в ближайшем цикле закупок, до тех пор, пока не получат четких указаний от правительства.

Источники издания на условиях анонимности также сообщили, что это решение повлияет на закупку российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в октябре.

Видео дня

Мировой рынок нефти сосредоточился на закупках нефти в Индии после решения президента США Дональда Трампа удвоить пошлину на весь индийский экспорт в США в качестве наказания за то, что нефтеперерабатывающие заводы страны закупают российскую нефть.

Издание отмечает, что внедрение США новых пошлин для Индии, которые пока не затронули Китай, имеют целью оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

Указывается, что это напряжение повлияло на фьючерсы на этой неделе, так как трейдеры не исключают вероятность перебоев в поставках, а также способность Москвы найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы начнут покупать меньше нефти. По состоянию на четверг, 7 августа, цена нефти Brent почти не изменилась и составила около 67 долларов за баррель.

Как сообщает издание, официально Нью-Дели не давало нефтеперерабатывающим заводам никаких указаний прекратить закупку российской нефти. Более того, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди выступило против пошлин Трампа.

Издание предполагает, что вряд ли индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратят вообще покупать нефть в России, но снижение закупок может вызвать ажиотаж на другие сорта нефти.

Приводятся данные, что в пиковый период Индия импортировала более 2 миллионов баррелей российской нефти в день, тогда как до полномасштабного российского вторжения в Украину импорт был почти нулевым.

Реакция Индии на пошлины Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что в случае углубления разногласий между Индией и США по покупке российской нефти, Нью-Дели может сблизиться с РФ и Китаем. Указывается, что первые переговоры между ними уже начались. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 31 августа, где будут лидеры РФ и Китая.

Также мы писали, что после заявления главы Белого дома о повышении тарифов на индийский экспорт до 50%, премьер-министр Индии заявил, что страна готова и он понимает, что ему придется заплатить высокую цену. Новые пошлины могут заработать уже с 27 августа и повлияют на ключевые сектора индийской экономики, в частности текстиль, фармацевтику и ИТ-услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: