Телеканал CNN озвучил 5 возможных сценариев завершения войны в Украине после вероятной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Из них только один положительный для Украины, добавляет CNN.

Телеканал считает, что ни один из сценариев не может реализоваться только волей Путина и Трампа - без прямого привлечения Украины к соглашению. Коротко о них:

Путин соглашается на безусловное прекращение огня

По мнению журналистов, этот вариант маловероятен. Россия уже отклонила подобное предложение весной, несмотря на угрозу новых санкций. Сейчас Москва ведет активное наступление на востоке, пытаясь закрепить территориальные достижения. Даже дополнительное давление на Китай и Индию, партнеров РФ, вряд ли изменит эту логику до осени.

Прагматизм: переговоры ради новых переговоров

Как пишет CNN, более реалистичный вариант - договоренность о продолжении диалога, что может "заморозить" фронт с приходом зимы. Если Россия к тому времени захватит Покровск, Константиновку или Купянск, она получит выгодные позиции для дальнейших дипломатических торгов. Также не исключено, что Кремль попытается поставить под сомнение легитимность президента Зеленского.

Украина выдерживает два следующих года

Отмечается, что в этом сценарии военная помощь США и ЕС позволит Киеву сохранить текущие рубежи, заставив Москву снова обратиться к переговорам. В случае успеха на фронте, Европа может отправить "силу сдерживания" - контингент НАТО вблизи Киева и крупных городов, который будет помогать с логистикой и разведкой.

Катастрофа для Украины и НАТО

По мнению аналитиков, в случае провала поддержки со стороны США, после условной "разрядки" между Трампом и Путиным, Россия якобы может разгромить украинские позиции на востоке и двинуться вглубь страны. Европа попытается удержать ситуацию, однако без американского участия может не справиться. Это - худший сценарий: распад украинской обороны, политический кризис и даже риск потери государственности.

Крах для Путина: афганский сценарий

Отмечается, что есть и зеркальная перспектива - если Россия увязнет в войне, как когда-то в Афганистане. Рост потерь, давление санкций, разлад в отношениях с Китаем и Индией, а также внутреннее недовольство элит могут привести к дестабилизации самого кремля. CNN пишет:

"Восстание Пригожина уже показало, что в системе не все так стабильно, как кажется. В этом сценарии Путин выглядит сильным, пока совершенно внезапно не потеряет все".

При этом телеканал считает, что "ни один из вариантов не является хорошим для Украины", кроме последнего.

Как закончить войну в Украине - мнение Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что для того, чтобы закончить войну в пользу Украины военными методами, нужно нанести врагу такие потери, которые заставят его пойти на уступки. Он уверен, что "война должна закончиться так, как нам выгодно".

"Мы должны сделать для этого все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание этой войны. Причем пошел на окончание этой войны не с позиции силы, а на наших условиях", - сказал главком.

