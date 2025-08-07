'Уничтожение - это вопрос времени': эксперт объяснил, зачем оккупанты бьют по мосту в Херсоне

По мнению Ивана Ступака, россияне пытаются создать так называемую "серую зону" в микрорайоне Остров.

Подразделения российской оккупационной армии с левого берега Днепра уничтожают КАБами автомобильный мост, который ведет к микрорайону "Корабел" ("Остров") в Херсоне, чтобы оттеснить Силы обороны Украины и создать "серую зону". Такое мнение высказал в эфире Новини.LIVE военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, оккупанты демонстрируют, что уничтожат мост рано или поздно. Как отмечает эксперт, окончательное разрушение этого автомобильного путепровода бомбами - лишь вопрос времени.

"Это измеряется в днях или неделях - посмотрим. Украинские военные будут вынуждены максимально уменьшить свое присутствие в микрорайоне Остров. И таким образом Российская Федерация выиграет, по крайней мере в кратковременной перспективе, безопасность для себя на оккупированном левом берегу Херсонской области", - сказал эксперт.

То есть, пояснил Ступак, Силам обороны придется отойти и прекратить обстрелы оккупантов с соответствующей территории, не запускать оттуда беспилотники, а микрорайон превратится в "серую зону".

"Россиянам, чтобы переправиться туда, нужно преодолеть 500-600 метров водной поверхности. А украинцам, чтобы добраться на свой Остров, надо преодолеть 100 метров. Поэтому скорее всего россияне создают там "серую зону". Периодически будут высаживаться там российские диверсионные группы, украинцы будут их контратаковать, выбивать. Но, по большому счету, Остров будет оставаться "серым", - подчеркнул Ступак.

Он пояснил, что аналогичную тактику ВСУ применяли при освобождении Херсона в 2022 году, когда разрушали переправы, чтобы заставить врага отойти. Кроме того, по мнению Ступака, создание указанной "серой зоны" может быть использовано противником с целью пропаганды - как одну из своих "побед".

Как россияне разрушают мост в Херсоне

Как писал УНИАН, 2 августа на Корабельный район Херсона российские военные сбросили две управляемые авиабомбы, которыми повредили автомобильный мост, соединяющий город с микрорайоном "Корабел". На следующий день оккупанты снова атаковали автомобильный мост. Погиб мужчина, 1958 года рождения. Он находился на проезжей части моста в момент обстрела и погиб в результате взрыва. Начато расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

