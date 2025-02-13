Лучший экран на рынке смартфонов предлагает Samsung. Их новейший флагман обошел последний iPhone и всех Android-конкурентов.

В конце января Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S25. Помимо ИИ-фишек и обновленного дизайна, новинкам есть чем похвастаться и в других областях: по результатам тестов экспертов DxOMark экран S25 Ultra получил наивысшую оценку и занял первую строчку рейтинга.

Galaxy S25 Ultra набрал 160 балла, опередив всех конкурентов, включая iPhone 16, Pixel 9 и OnePlus 13. Предшественник в лице Galaxy S24 Ultra в свое время был оценен на 155 баллов.

Эксперты DxOMark высоко оценили в Galaxy S25 Ultra точность цветопередачи и качественную работу подсветки, качество отображения видео, отличную читаемость на солнце благодаря высокой пиковой яркости и низкому уровню отражения, а также плавное сенсорное управление.

Видео дня

Есть и пару минусов, но, учитывая место в рейтинге, они незначительные. Это повышенная чувствительность к случайным прикосновениям, а также регулировка уровня яркости экрана, которая не идеально адаптируется в условиях низкой освещенности.

В топ-10 смартфоном с лучшими экранами также попала устройства линейки Google Pixel 9 Pro, Honor Magic 6 Pro, базовые Galaxy S25 / S25+, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Что касается смартфонов Аpple, то они пролетели мимо топ-20: iPhone 16 Pro Max и 16 Pro расположились на 22‑й и 23‑й строчках с результатом 150 баллов.

Возвращаясь к чемпиону: Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9‑дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц.

По сравнению с прошлогодней моделью, Samsung не просто увеличила экран своего главного флагмана с 6,8 до 6,9'', но и использовала более современную матрицу. Таким образом полноэкранная яркость выросла сразу на 36%. Еще у него есть поддержка стилуса S Pen.

Ранее в ходе тестов выяснилось, что Samsung Galaxy S25 Ultra включается быстрее iPhone 16 Pro Max и опережает конкурента по загрузке приложений и в играх.

Вас также могут заинтересовать новости: