Залог также внесли за еще двух фигурантов дела.

7 августа внесли залог за трех фигурантов дела о коррупции на закупках дронов и РЭБ. Среди них и бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявления адвокатов фигурантов дела и пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Известно, что за Гайдая внесли залог в размере 10 миллионов гривень. Его адвокат Роман Кругляк отметил, что "залог внесли физические лица", и в 18:05 Гайдай покинул следственный изолятор.

Залог в размере двух миллионов гривень был внесен также за полковника Нацгвардии Василия Мишанского. Его защитники рассказали, что залог за него внесли гвардейцы, говорится в материале.

За еще одну фигурантку дела – директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову – также был внесен залог в 2 миллиона гривень.

"Всем запрещено покидать определенные города, контактировать с другими фигурантами дела. Также должны сдать свои паспорта и носить электронные браслеты", – добавили в "Суспільне".

Коррупция на закупке дронов и средств РЭБ

В начале августа 2025 года в НАБУ и САП раскрыли большую коррупционную схему на закупке дронов и РЭБ. Среди задержанных был бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, который до недавнего времени был и начальником Мукачевской РГА.

После огласки президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о его увольнении с этой должности.

К схеме также может быть причастен депутат "Слуги народа" Алексей Кузнецов. Нардепа взяли под стражу. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 млн гривень.

