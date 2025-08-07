На четверг, 7 августа, Виткофф запланировал видеоконференцию с чиновниками из Украины и стран НАТО.

Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие действия, включая возможный саммит Трампа и Путина, пишет AXIOS, ссылаясь на два своих источника.

Уиткофф прибыл в Москву специально для того, чтобы провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

