К примеру, "Ультра" в Европе будет стоить дороже и Galaxy S25 Ultra, и iPhone 16 Pro Max.

Бренд Xiaomi официально представил в Европе флагманский смартфон Xiaomi 15. В Китае эта модель дебютировала еще в октябре, и вот только сейчас дошло дело до глобальной премьеры.

Традиционно, в Европе серийный флагман оказался гораздо дороже, чем на домашнем рынке: если в Китае начальная версия с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти на старте продаж предлагалась за $600, то аналогичная конфигурация Xiaomi 15 в Европе оценена в 999 евро.

Характеристики "глобалки" Xiaomi 15 остались без изменений, но с одним отличием – емкость батареи снизилась с 5400 мАч до 5240 мАч.

Видео дня

Второй релиз для европейского рынка – Xiaomi 15 Ultra, который дебютировал в минувший четверг в Китае. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов. Цена – 1500 евро. То есть он дороже и Galaxy S25 Ultra, и iPhone 16 Pro Max. Для сравнения, в Китае он предлагается за 900 долларов.

Как и в случае с базовым Xiaomi 15, "Ультра" также получила обрезанную батарею. Емкость уменьшилась с 6000 мАч до 5410 мАч. Помимо этого, покупателям предложат только три варианта расцветки: черную, белую и черно-серую.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

УНИАН рассказывал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию: она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

Вас также могут заинтересовать новости: