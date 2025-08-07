Сейчас подготовка ко встрече еще на начальном этапе.

У США и России есть принципиальная договоренность о проведении встречи на уровне лидеров, однако дата и место еще не определены. Об этом в комментарии ABC News сообщил неназванный чиновник Белого дома.

По словам собеседника издания, место проведения встречи еще не определено. Кроме того, для личной встречи Трампа с Путиным выставлено условие: российский диктатор должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Кремль пока не взял на себя конкретных обязательств по этому поводу.

Ранее сегодня советник Путина Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча между Путиным и Трампом состоится "в ближайшие дни", добавив, что "работа над саммитом уже началась".

"Место проведения встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов, Владимира Путина и Дональда Трампа, согласовано, о нем Кремль сообщит позже", - заявил Ушаков.

Чиновник Белого дома заявил, что двусторонняя встреча между Трампом и Путиным может состояться уже на следующей неделе.

Как писал УНИАН, после вчерашней встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным Трамп заявил о дипломатическом прорыве на пути к урегулированию войны в Украине.

По словам президента США, он планирует в ближайшее время лично встретиться с российским диктатором, а затем провести уже трехстороннюю встречу при лидерах Украины, США и России. Западные СМИ сообщают, что Трамп приказал подчиненным оперативно организовать встречу с хозяином Кремля.

