Прогноз включает не только убытки самой компании, но и потери ее американских поставщиков.

Toyota прогнозирует, что столкнется с убытками почти в 10 миллиардов долларов из-за новых пошлин Соединенных Штатов на импортируемые авто.

Как сообщает Reuters, это самая большая оценка потерь среди всех автопроизводителей. "Честно говоря, нам очень трудно предсказать, как будет развиваться ситуация на рынке", - заявил глава финансового отдела корпорации Таканори Азума.

Он добавил, что прогноз включает не только убытки самой Toyota, но и потери ее поставщиков в США. При этом Азума пообещал продолжить производить авто для американских потребителей. Также в компании планируют открыть новый завод в Японии в начале следующего десятилетия.

Видео дня

Как сообщается, сейчас Toyota ожидает операционную прибыль в размере 3,2 трлн иен (21,7 млрд долларов) до марта 2026 года, тогда как предыдущий прогноз составлял 3,8 трлн. В Северной Америке из-за пошлин Toyota зафиксировала операционные убытки в размере 63,6 млрд иен.

Напомним, недавно восемь торговых партнеров достигли соглашений с президентом США по торговым уступкам, снизив свои базовые ставки до 15%. Среди них - ЕС, Япония и Южная Корея.

Автопроизводители сталкиваются с трудностями

Ранее в немецкой компании Mercedes-Benz заявили о резком падении полугодовой прибыли, которая сократилась более чем наполовину, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

Основными причинами такой динамики в компании назвали пошлины, падение объемов продаж, а также расходы по повышению эффективности.

Французские автомобильные производители также все чаще сталкиваются с трудностями. Как недавно сообщили в Renault, результаты компании за первое полугодие "не соответствуют первоначальным амбициям".

Вас также могут заинтересовать новости: