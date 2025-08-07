По ее словам, она бы жестче ставила требование работать - для тех, кто не работает и живет на помощь государства.

Украинцы не понимают, что усилия каждого из нас чрезвычайно важны для победы. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"Когда говоришь с военными, то они жалуются на то, что у них не хватает людей. Не хватает из-за того, что очень много тех, кто мог бы быть на фронте, - по разным мотивам, по разным причинам, разными средствами от этого уклоняются. Это первое, что надо сделать во время войны. Второе - я бы, пожалуй, попыталась все же государственные ресурсы, которые они есть, направлять на войну. Видимо, это плохо звучит, я понимаю, что на меня будут сейчас обижаться те, кто рожает детей, но важнее сейчас закупить оружие для тех, кто на фронте", - сказала она в интервью "Укринформу".

По ее словам, она бы жестче ставила требование работать - для тех, кто не работает и живет на помощь государства.

"То есть, если человек не работает, но у государства ничего не просит, - это его право. Но если он, скажем, приехал из одного города в другой и как ВПЛ получает помощь, не пытаясь пойти работать, потому что низкооплачиваемая работа, - я все понимаю. Но война сейчас", - пояснила демограф.

По ее мнению, украинцы сейчас должны сконцентрироваться на помощи фронту:

"Да, мы должны разрабатывать планы, должны думать, что будет после войны, должны готовиться к этому. Но сегодня первое и главное - выстоять".

Она считает, что у украинцев слишком много синдрома жертвы.

"Это можно объяснить. Объяснить войной. Относительно противовеса, я говорю об этом с 2009 года, когда увидела ситуацию в Грузии, когда беженцев из Абхазии начали селить компактно. Этого нельзя делать. Просто от слова "совсем". Их надо селить отдельно, чтобы они смешивались с местным населением, чтобы они не тиражировали друг на друга свои болячки, свои проблемы, свое недовольство, чтобы это все не увеличивалось, не масштабировалось", - добавила Либанова.

Победа в войне - мнение военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин убежден, что победа Украины в войне может произойти только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима.

По его мнению, говорить сейчас о таком понятии, как победа, рано, ведь нет для этого оснований. Более вероятной является остановка или пауза в конфликте.

